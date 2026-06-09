[헤럴드경제=채상우 기자] 친구 부모의 차를 몰래 운전한 중학생이 연석을 들이받는 사고가 발생했다. 이로 인해 동승하던 여중생이 중상을 입어 병원에 이송됐다.

9일 경찰 등에 따르면 이날 새벽 1시15분쯤 광주 서구 광천동 거리에서 중학생 A군이 운전하던 스파크 승용차가 도로 연석을 들이받았다.

이 사고로 차량이 전도돼 조수석에 탑승한 중학생 B양이 중상을 입고 인근 병원에 이송됐다. 운전자 A군과 뒷좌석에 탑승한 동승자 3명은 경상을 입었다.

사고 차량 탑승자 5명은 모두 중학교 3학년인 것으로 조사됐다. A군을 제외한 나머지는 여학생이었다. 이들은 서로 다른 학교에 재학 중인 것으로 파악됐다.

A군이 운전한 차는 한 동승자 부모 소유 차량이었다. 음주운전은 아니었던 것으로 확인됐다. 사고 직전 경찰에 “딸의 친구가 무면허 운전하고 있다”는 내용의 신고가 접수됐던 것으로 전해졌다.

경찰은 운전자가 미성년자인 점, 심야 시간인 점 등을 고려해 일단 A군을 보호자에게 인계했다. 경찰 관계자는 “추후 일정을 잡아 A군 등에 대한 조사를 진행할 방침”이라고 밝혔다.