AI·바이오·방산·에너지 등 정책 수혜 기업 집중 투자 목표수익률 6% 달성 시 채권형 전환해 수익 안정화

[헤럴드경제=홍태화 기자] KB자산운용은 정부 핵심 산업 지원 정책 수혜 기업과 기업가치 제고가 기대되는 종목에 투자하는 ‘KB K-성장과 지배구조30 목표전환 펀드’를 출시한다고 9일 밝혔다.

‘KB K-성장과 지배구조30 목표전환 펀드’는 정부가 중점적으로 추진하는 산업인 ‘ABCDEF’(인공지능(AI), 바이오(Bio), 콘텐츠(Contents), 국방(Defense), 에너지(Energy), 공장(Factory)) 분야와 기업지배구조 개선 및 주주환원 확대에 따라 기업가치 상승이 기대되는 종목에 선별 투자하는 채권혼합형 펀드다.

정책 수혜가 기대되는 산업 내 핵심 기업에 약 30% 투자하면서 성장성을 추구하고 나머지 약 70%는 우량 채권 투자에 배분해 안정적인 수익을 확보하는 방식이다.

구체적으로 주식 부문은 정량·정성적 분석을 바탕으로 경쟁력과 성장성이 높은 종목을 선별하고 ABCDEF 산업 내 핵심 기업과 기업지배구조 개선 수혜 기업을 집중적으로 담는다. 채권 부문은 국공채, 통안채, 특수채, 은행채 등 국내 우량 채권에 투자한다.

목표수익률은 6%다. A클래스 기준 누적 운용수익률이 6%(누적 기준가격 1,060원)에 도달하면 주식 관련 자산을 전량 매도한다. 이후에는 국내 단기채 중심의 채권형으로 전환해 확보한 수익을 안정적으로 관리하는 구조다.

범광진 KB자산운용 연금WM본부장은 “목표전환형 펀드는 수익 기회를 추구하면서도 목표 달성 이후 채권형으로 전환해 안정성을 확보할 수 있는 상품”이라며 “정책 수혜가 기대되는 성장 산업과 기업가치 제고 종목에 선별 투자하는 만큼 지금처럼 변동성이 심한 장세에서 효율적인 투자 대안이 될 것”이라고 말했다.

KB자산운용은 최근 삼성전자와 SK하이닉스에 집중적으로 투자하면서 단기 국고채와 통안채로 안정성을 동시에 확보하는 ‘KB 삼성전자SK하이닉스50 펀드’도 출시했다. 이 펀드는 삼성전자와 SK하이닉스의 실질 노출도를 각각 25% 수준으로 유지하기 위해 개별 주식, 선물, 상장지수펀드(ETF)를 복합적으로 활용하고, 채권 포트폴리오는 국고채와 통안채를 중심으로 구성해 안정성을 높였다.