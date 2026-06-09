[헤럴드경제=문이림 기자] 코스피에 이어 코스닥에도 매수 사이드가가 발동됐다.

9일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 28분 14초께 코스닥150선물지수의 변동으로 5분간 프로그램매수호가의 효력이 정지됐다.


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