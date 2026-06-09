전사 리스크 관리 체계에 ‘지속가능성’ 반영

[헤럴드경제=권제인 기자] LS MnM이 지난해 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 성과와 미래 성장 전략을 담은 ‘2025 지속가능성장경영보고서’를 발간했다고 9일 밝혔다.

LS MnM은 지난달 29일 2025 지속가능성장경영보고서를 공개했다. 회사는 2023년부터 매년 보고서를 발간하고 있으며 올해로 네 번째 보고서를 선보였다.

이번 보고서에는 ▷지속가능한 공급망 관리 ▷기후변화 대응 ▷오염 및 유해물질 관리 ▷기업 지속가능성 및 미래 성장동력 확보 ▷산업안전보건 등 5대 중대 이슈를 중심으로 환경(E)·사람(P)·사회(S)·지배구조(G) 전반의 성과와 활동이 담겼다.

LS MnM은 특히 전사 리스크 관리 체계에 ‘지속가능성’ 항목을 새롭게 반영해 관리 체계를 고도화했다고 설명했다. 기존에는 외부 리스크가 기업 재무와 평판에 미치는 영향을 중심으로 평가했다면, 앞으로는 기업 활동이 환경과 사회에 미치는 영향까지 고려하는 양방향 관리 체계를 구축했다.

기후변화 대응을 위해서는 기존 생산설비의 운전 최적화를 통한 저탄소 기술 전환을 추진하고 있다. 대규모 설비 교체 없이 온실가스 배출량을 줄이는 방식으로 비용 효율성과 환경성을 동시에 확보한다는 전략이다.

환경 관리 분야에서는 자체 구축한 IT 시스템을 활용해 유해물질 데이터를 실시간으로 모니터링하고 있다. 또한 원재료 공급망 실사 절차를 세분화해 관리 수준을 강화했으며, 지난해 공급망 내 고위험 요소는 단 한 건도 발견되지 않았다고 밝혔다.

미래 성장동력 확보를 위한 핵심 원료 공급망 강화 노력도 강조했다. LS MnM은 전기차와 피지컬 AI, 반도체 등 첨단 산업에 필요한 핵심 소재를 안정적으로 공급하기 위해 원료 확보에 역량을 집중하고 있다. 특히 이차전지 핵심 소재 확보를 위해 추진 중인 인도네시아 니켈 제련소 투자를 주요 성장 전략으로 제시했다.

구동휘 LS MnM 대표는 “단순한 지표 관리를 넘어 리스크와 기회 요인을 비즈니스 전략과 연계하는 실질적인 지속가능경영을 추구하고 있다”며 “선제적인 대응과 이해관계자와의 지속적인 소통을 통해 글로벌 시장에서 신뢰받는 기업으로 성장하겠다”고 말했다.

한편, LS MnM은 매년 봄마다 서울그린트러스트와 공동으로 식물 심기 활동인 ‘MnM 그리너 캠페인’을 시행하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 분야에서 사회 공헌활동을 이어가고 있다.