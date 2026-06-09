전통시장 구매 후 집까지 원스톱 배송 지난해 전상연 MOU 체결 후 첫 사례

[헤럴드경제=권제인 기자] CJ대한통운이 전통시장 장보기 편의성을 높이고 지역 상인의 판매 활동을 지원하는 상생형 물류 서비스를 선보인다.

CJ대한통운은 대전 태평시장에 배송접수센터를 설치하고 시장에서 구매한 상품을 고객의 집까지 배송하는 서비스를 처음 도입했다고 9일 밝혔다.

이번 사업은 CJ대한통운이 지난해 12월 전국상인연합회와 체결한 전통시장 물류 상생 협업모델 구축 업무협약(MOU)의 첫 실행 사례다.

배송접수센터는 정부에서 전통시장 활성화를 위해 도입한 공동배송센터에 QR접수와 CJ대한통운 물류망을 연계해, 시장 방문객이 구매한 상품을 원하는 주소지까지 배송받을 수 있도록 지원한다.

이에 따라 소비자는 무거운 장바구니를 들고 이동하는 부담을 덜고, 상인은 택배 접수와 발송 업무를 보다 편리하게 처리할 수 있게 됐다. 고객이 시장에서 상품을 구매한 뒤 택배 발송을 신청하면 배송접수센터 배송매니저가 각 점포를 방문해 상품을 수거한다. 이후 CJ대한통운의 물류망을 통해 전국 어디든 배송된다.

첫 도입 지역인 대전 태평시장은 인근 대규모 아파트 단지를 기반으로 안정적인 수요를 확보하고 있다. 공동 집화장 운영 경험과 자체 인력을 보유해 QR 접수 기반 물류 상생모델을 적용하기 적합한 곳으로 평가받았다.

CJ대한통운은 태평시장을 시작으로 전국상인연합회와 협력을 확대해 전통시장뿐 아니라 지역 상품 전시회 등 다양한 분야로 상생형 물류 서비스를 넓혀갈 계획이다.

윤재승 CJ대한통운 오네(O-NE) 본부장은 “대전 태평시장 배송접수센터 구축을 시작으로 전통시장 이용 편의성을 높이고 지역 상인과 함께 성장할 수 있는 상생형 물류 서비스를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편, CJ대한통운은 지난해 청주에서 열린 ‘제21회 2025 전국우수시장박람회’의 전담 물류사로 참여해 배송 서비스를 제공한 바 있다.