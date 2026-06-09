하나금융·국방부 업무협약 체결 ‘히어로 위드 하나’ 프로그램 실시

[헤럴드경제=정호원 기자] 하나금융그룹은 군 장병들의 사기 증진 및 복지 향상을 위한 ‘히어로 위드 하나(Hero with Hana)’ 프로그램을 실시한다고 9일 밝혔다.

하나금융그룹은 이번 협약을 통해 매년 300여명의 군 장병과 가족을 대상으로 연간 10억원 규모의 복지 혜택을 제공할 계획이다.

먼저, 하나금융그룹은 장애를 가진 자녀 또는 부모를 부양 중인 군 장병 총 200명을 대상으로 가족들의 ▷재활·심리치료비 ▷의료비 ▷휠체어 등 보조기기 구입 비용을 지원한다.

순직·공상 군인 및 격오지 근무 군 장병 총 60명에게는 자녀들의 학습환경 개선을 위한 ▷책상 등 학습가구 ▷노트북, 태블릿, 데스크탑 등의 디지털 기기 구입 지원에 나선다.

군 복무 중 공상의 사고로 신체 장애가 발생한 군 장병 총 40명을 대상으로 ▷재활·심리치료비 ▷맞춤형 의수·의족 제작 ▷휠체어 등 의료 보조기기 구입 비용을 지원할 계획이다.

이날 협약식에서 안규백 국방부 장관은 “국가를 지키다 순직하거나 부상을 입은 군 장병의 가족, 그리고 장애 가족을 부양하고 있는 장병들을 위한 하나금융그룹의 따뜻한 동행에 깊은 감사를 표한다”며 “국방부 역시 영웅들의 숭고한 희생과 헌신을 드높이고 특별한 헌신에 걸맞는 특별한 보상이 이루어지도록 끝까지 책임을 다하겠다”고 밝혔다.

함영주 하나금융그룹 회장은 “호국보훈의 달인 6월을 맞아 국가를 위해 봉사하는 군 장병과 가족분들의 사기 진작과 복지 향상에 보탬이 될 수 있는 지원을 국방부와 함께 하게 되어 뜻깊게 생각한다”며“헌신과 희생에 대한 진정성 있는 금융의 사회적 책임 실천을 통해 군 장병과 가족들의 삶에 든든한 버팀목이 되는 동반자 역할에 앞장서 나가겠다”고 밝혔다.

하나금융그룹은 2013년 연평도에 장병과 장병 가족 및 지역주민들을 위한 ‘하나회관’을 건립했으며, 2017년부터는 해병대 덕산장학재단에 군 장병과 순직자 자녀를 위한 장학금을 지속적으로 지원중에 있다.

또한 군부대를 대상으로 찾아가는 금융·경제 교육과 재테크 상담을 진행중이며, 군 장병 맞춤형 ▷하나 나라사랑카드 ▷장병내일준비적금 ▷평생 군인 적금 ▷군인생활안정자금대출 등 다양한 금융상품을 제공하고 있다. 특히 군 장병과 하나 나라사랑카드 이용 고객을 대상으로는 서울 을지로입구역에 복합 휴게 공간인 ‘하나 나라사랑카드 라운지’를 열어 편의성을 제공하기도 했다.