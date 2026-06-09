전날 김정은-시진핑 평양회담 평가 김정은 “‘하나의 중국’ 전적으로 지지성원” 시진핑 “공동 이익·전략적 환경 수호”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 북한이 김정은 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석의 평양 회담을 두고 친선관계의 불변성을 과시하고 두 나라의 전략적 협조관계 발전의 새로운 이정표를 세운 역사적인 계기라고 평가했다.

조선중앙통신은 9일 전날 있었던 김 위원장과 시 주석의 회담과 관련해 “조중(북한·중국)우호,협조 및 호상(상호)원조에 관한 조약체결 65돐을 계기로 쌍방이 기념행사를 개최하며 두 당, 두 나라사이의 고위급래왕(왕래)을 통한 전략적의사소통을 더욱 긴밀히 하기로 했다”면서 “정치,경제,문화 등 각 분야에서의 교류와 협력을 보다 확대발전시켜 조중관계발전의 새로운 장을 열어나갈데 대하여 합의했다”며 이같이 전했다.

김 위원장은 시 주석과 금수산 영빈관에서 회담하며 친분을 과시하고, 중국이 주장하는 ‘하나의 중국’ 원칙을 지지하는 등 입장을 밝혔다.

통신에 따르면 김 위원장은 시 주석을 최대 국빈으로 환영하고 “(시진핑)총서기동지가 올해의 첫 외국방문으로 평양을 선택하고 찾아오신 것은 조중(북중)친선에 대한 최고의 중시의 표시이며 우리 인민에 대한 최대의 지지로 된다. 평양은 이를 영광으로 생각한다”면서 “총서기동지의 이번 방문은 조중 두 나라가 자주와 정의를 위한 역사의 옳은 편에 언제나 함께 서 있으며, 그 어떤 국제정세의 격변 속에서도 역사의 검증을 받은 조중친선관계가 얼마나 공고한가를 다시 한 번 과시하는 중요한 계기로 될 것”이라고 말했다.

김 위원장은 또한 북한과 중국의 관게의 불변성과 불패성을 언급하고 지난해 9월 중국 전승절 80주년 기념 베이징 상봉 이후 양국 사이의 교류와 협력이 여러 방면에서 활력있게 발전하고 있다고 평가했다.

이어 “조선노동당과 조선민주주의인민공화국정부는 앞으로도 조중 친선을 가장 중대한 제1의 전략적사업으로 견지하고, 두 나라 관계를 사회주의국가 간 관계의 본보기로, 변색될 수 없는 특수하고 진실하며 공고한 전략적 관계로 강화·발전시키기 위해 모든 노력을 다할 것”이라며 “이것은 불변한 우리의 선택이고 의지”라고 확언했다고 통신은 전했다.

계속해서 김 위원장은 “우리 당과 정부와 인민은 중국당과 정부, 중국 인민이 습근평(시진핑)동지의 현명한 령도 밑에 사회주의 현대화 국가 건설에서 세계를 놀래우는 위대한 성과를 이룩하고, 국제적 지위를 절대적인 높이에 올려 세운데 대해 기쁘게 생각한다”면서 “정세가 어떻게 변하든 우리 당과 정부는 ‘하나의 중국’ 원칙에 입각해 핵심이익을 수호하기 위한 중국당과 정부의 정책과 입장을 전적으로 지지성원할 것”이라며 대만, 홍콩 등에 대한 중국의 입장에 힘을 싣기도 했다.

이에 시 주석은 “국제정세가 어떻게 변하든 전통적인 중조친선을 매우 중시하는 중국당과 정부의 확고한 입장은 변하지 않을 것”이라며 “김정은 총비서동지가 령도하는 조선의 사회주의 위업에 대한 확고한 지지는 변하지 않을 것이며, 중조 쌍방의 공동의 이익과 훌륭한 전략적 환경을 수호하려는 확고한 결심은 변하지 않을 것”이라고 화답했다고 통신은 전했다.

이어 통신은 시 주석이 이번 방문을 계기로 김 위원장과 새시대 중조관계발전의 설계도를 함께 마련하고, 교류와 협조를 지속적으로 강화해 북중관계가 시대와 더불어 보다 큰 진전을 이룩하도록 추동함으로써 두 나라 사회주의건설 위업과 중조인민들의 복리를 증진시키고 지역과 세계의 평화와 안정, 번영을 촉진하는데 적극적으로 기여할 용의를 표명했다고 설명했다.

북중은 또한 국제·지역 문제들에 관한 의견도 교환했다고 한다. 다만 비핵화나 핵 관련 언급은 빠져 있었다.

통신은 “복잡다단한 세계 정치 정세 속에서 조중(북중) 두 당, 두 나라 사이의 전략적 조정과 협력을 강화하고 양국의 주권과 안전, 발전이익을 굳건히 고수하며 지역과 세계의 평화와 발전을 공동으로 수호할 데 대한 문제들이 논의됐으며, 만족한 견해일치가 이룩됐다”고 설명했다. 회담 또한 “동지적이며 친선적인 분위기 속에서 진행됐다”고 했다.

그러면서 “조선로동당 총비서, 조선민주주의인민공화국 국무위원장 김정은 동지와 중국공산당 중앙위원회 총서기, 중화인민공화국 주석 습근평(시진핑) 동지 사이의 평양회담은 사회주의 위업 수행을 위한 공동의 투쟁 속에서 끊임없이 공고발전되어온 조중 친선의 불변성을 뚜렷이 과시한다”며 “두 당, 두 나라 사이의 전략적 협조 관계 발전의 새로운 이정표를 세운 역사적인 계기”라고 의미를 부여했다.