7월 19일까지 뉴욕 록펠러 센터 전시 월드컵 100년 역사·현대차 후원 여정 조명

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차가 글로벌 축구팬들과 소통하기 위해 미국 뉴욕에 월드컵 100년의 역사를 조명하는 기념 박물관 ‘FIFA 뮤지엄’을 조성했다.

현대차는 지난 8일(현지시간) 미국 뉴욕 맨해튼 록펠러센터에서 FIFA 뮤지엄 개관식을 개최했다고 9일 밝혔다. 박물관은 11일부터 7월 19일까지 ‘FIFA 월드컵 2026’ 기념 특별 전시를 운영한다.

개관식에는 지성원 현대차 브랜드마케팅본부장 부사장과 지아니 인판티노 FIFA 회장, 마르코 파초네 FIFA 뮤지엄 관장, 이탈리아 축구 전설 로베르토 바조, 마르코 마테라치, 크리스티안 비에리 등이 참석했다.

FIFA 뮤지엄은 현대차가 2018년 러시아 월드컵부터 주요 개최 도시에서 운영해 온 축구 문화 공간이다. 올해는 뉴욕 록펠러센터 내 라디오 파크에 마련됐으며, ‘레거시 오브 챔피언즈’를 주제로 무료 특별 전시를 진행한다.

이번 전시는 현대차의 글로벌 캠페인 ‘미래는 지금 여기서부터’의 일환으로 기획됐다. FIFA 월드컵 100년 역사 속 상징적인 순간과 1999년부터 이어진 현대차의 FIFA 공식 파트너십 여정을 함께 소개한다.

전시장에는 역대 월드컵 유니폼과 유물, 디지털 체험 콘텐츠, 시대별 챔피언을 조명한 전시 등이 마련된다. 또 2006 독일 월드컵부터 운영해 온 현대차의 대표 축구팬 참여 프로그램 ‘Be There With Hyundai’ 공모전 수상작도 전시된다.

특히, 현대차그룹 로봇 전문 계열사 보스턴다이나믹스의 4족 보행 로봇 ‘스팟’과 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’가 전시장 곳곳에서 관람객을 맞이하며 현대차그룹의 미래 모빌리티 비전을 소개한다.

오는 7월 6일부터는 야외 체험 공간도 운영된다. 축구장을 모티브로 한 체험존에서 퀴즈와 슈팅 게임을 즐길 수 있으며, 참가자들에게는 아이오닉9의 V2L(Vehicle-to-Load) 기능을 활용해 제작한 기념 풍선이 제공된다. 이 밖에도 아이오닉9 V2L 기반 냉방 시스템 체험, 스팟 응원 퍼포먼스, 스타디움형 LED 전광판 등이 마련된다.

지성원 현대차 브랜드마케팅본부장 부사장은 “이번 전시는 축구의 역사를 기념하고 세대를 넘어 사람들을 연결하는 축구의 힘을 조명한다”며 “전 세계를 하나로 잇는 축구의 특별한 가치는 현대차가 이 스포츠를 후원하는 이유이자 ‘Next Starts Now’가 담고 있는 의미”라고 말했다.

마르코 파초네 FIFA 뮤지엄 관장은 “현대차의 지원을 바탕으로 주요 월드컵 개최 도시인 뉴욕에서 선보이는 이번 전시를 통해 전 세계 팬들과 만날 수 있어 기쁘다”며 “이번 특별 전시를 통해 전 세계 팬들이 서로 연결되고 영감을 나누며, 이 아름다운 스포츠의 매력을 함께 느끼길 기대한다”고 밝혔다.

한편, 현대차는 현대차는 FIFA 월드컵 2026 공식 모빌리티 파트너로서 대회 기간 팰리세이드와 싼타페, 투싼, 코나, 아반떼, 크레타 등 승용차 994대와 버스 506대 등 역대 최대 규모인 총 1500대의 차량을 지원한다.