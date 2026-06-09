전남 16개 인구감소지역 생활 인구 월평균 391만명 집계

체류인구 321만명…재방문율·체류일수 등 전국 평균 상회

[헤럴드경제(무안)=김경민기자]전라남도가 생활인구 중심의 인구정책 전환으로 지역 활력 회복의 새로운 가능성을 보여주고 있다.

전남도는 행정안전부와 국가데이터처가 발표한 ‘2025년 4분기 생활인구 산정 결과’를 분석한 결과, 전남 16개 인구감소지역의 생활인구가 월평균 391만 명으로 집계됐다고 밝혔다.

생활인구는 주민등록인구 등 등록인구에 통근·통학·관광 등 목적으로 일정 기간 지역에 머무는 체류인구를 더한 개념이다. 지역 간 비교와 인구정책 수립의 기초자료로 활용된다.

이번 결과에서 전남의 등록인구는 70만 명, 체류인구는 321만 명으로 나타났다. 등록인구 대비 체류인구 비율은 4.6배에 달했다.

특히 전남은 생활인구 주요 특성 8개 지표 가운데 재방문율 40.8%, 체류일수 3.3일, 평균 숙박일수 3.7일, 타 시·도 거주자 비중 72.8%, 1인당 평균 카드사용액 12만 5천 원 등 5개 지표에서 전국 평균을 웃돌았다.

이는 전남 방문이 단순 관광에 그치지 않고 체류·소비·재방문으로 이어지고 있음을 보여주는 것으로, 생활인구 유입과 지역경제 활성화 가능성을 뒷받침하는 지표로 평가된다.

전남도는 2024년 ‘2050 전라남도 인구대전환 종합계획’을 수립해 생활인구 중심 정책 전환 방향을 제시했다. 2025년에는 ‘인구대전환 시즌2, 생활인구 생생생 프로젝트’를 발표하고 생활인구 확대를 도정 핵심 과제로 추진했다.

도는 시군과 정책 공감대를 넓히기 위해 지난해 8월과 12월, 올해 3월까지 총 세 차례 인구정책 워크숍을 열고 생활인구 확대 전략과 우수사례를 공유했다.

올해부터는 ‘생활인구 생생생 프로젝트’를 본격 추진하고 있다. 프로젝트는 ‘연결·유입·성장’의 3대 전략 아래 20개 핵심 사업과 100대 세부 사업으로 구성됐으며, 관계인구 확대, 체류인구 유치, 정주인구 전환으로 이어지는 생활인구 선순환 체계 구축에 중점을 두고 있다.

시군별 특성과 지역자원을 활용한 ‘생활인구 늘리기 사업’도 추진한다. 관광·스포츠·귀농어귀촌·워케이션·체험 프로그램 등 지역 특화사업으로 체류 시간을 늘리고 지역 소비와 재방문을 유도할 계획이다.

윤연화 전남도 인구청년이민국장은 “체류인구가 지역에 머무는 시간이 길어질수록 지역 소비와 교류가 늘고, 지역 활력도 커진다”며 “시군과 협력해 생활인구 유입과 지역 정착을 지원하는 정책을 확대하겠다”고 말했다.

전남도는 생활인구 데이터를 기반으로 시군별 특성에 맞는 정책을 지속 발굴하고, 생활인구가 관계인구와 정주인구로 이어지는 선순환 구조를 구축해 지방소멸 위기에 대응할 계획이다.