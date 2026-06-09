국토부 대광위, 4월 환급액 집계 결과

[헤럴드경제=소민호 기자] 교통비 부담 완화를 위해 출시된 ‘반값 모두의카드’로 국민 1인당 월 평균 4만4000원을 환급받은 것으로 나타났다.

국토교통부 대도시권광역교통위원회는 지난 4월 추경을 통해 시행한 모두의카드 교통비 지원 효과가 이 같이 나타난 것으로 집계됐다고 9일 밝혔다. 환급기준 금액을 50% 인하하고 출퇴근 시차 시간 이용자에 대해 정률제 환급률을 30%p 상향하는 등 지원을 확대한 영향이다.

정부는 출퇴근 시간 대중교통 수요 분산을 위해 출퇴근 집중시간대인 오전 6시30분~9시, 오후 5시~7시 전·후 1시간대에 대중교통에 탑승하는 경우 환급률을 늘려주고 있다.

이에 반값 모두의카드 시행 이전인 3월엔 환급액이 1인당 2만2740원이었는데, 4월 들어선 4만3529원으로 약 2만원 늘어났다.

환급 대상자는 302만명 수준에서 331만명으로 9.8% 확대됐다.

대광위는 대중교통 이용 빈도가 높은 국민을 중심으로 모두의카드 이용이 늘었다면서 신규 가입자가 늘어나며 4월엔 이용자가 500만명을 돌파했다고 설명했다.

또 고령층을 위한 ‘어르신 유형’을 신설한 후 이용자가 지난해 4월에 비해 13만명 늘어난 32만명에 달하는 등 전 연령층으로 대중교통비 환급이 고루 늘어나고 있다고 밝혔다.

김용석 대광위원장은 “고유가 상황이 장기간 이어지면서 국민의 생활비 부담이 누적되는 상황에서 반값 모두의카드가 실질적 도움이 되기를 바란다”고 말했다.

한편 모두의카드를 이용하면서 환급을 제대로 받으려면 7월 7일까지 카드 정보를 현행화해야 한다. 대광위는 누리집이나 앱에 접속, 카드를 등록하거나 변경하는 등 유효성을 체크할 필요가 있다고 덧붙였다.