‘클로드 엔터프라이즈’ 계약…전사 클로드 적용

[헤럴드경제=차민주 기자] LG CNS가 앤트로픽과 손잡고 인공지능(AI) 모델 ‘클로드’에 기반한 LG그룹 차원의 AI 전환(AX)에 총력을 기울인다.

9일 LG CNS는 앤트로픽과 ‘클로드 엔터프라이즈’ 도입 계약을 체결했다고 밝혔다. LG그룹 전 계열사에 적용 가능한 통합 계약 형태로, LG CNS는 이번 계약을 기점으로 그룹 차원의 AX 가속화를 추진한단 방침이다.

클로드는 높은 수준의 추론 능력과 강한 보안성, 긴 문서를 처리하는 성능 등을 바탕으로 글로벌 시장에서 빠르게 몸집을 불리고 있는 기업용 AI 모델이다. 특히 기업 내부 시스템과 연계한 AI 에이전트 구축 및 코딩, 협업 등 업무 효율에 초점을 맞춘 기능을 통해 기업의 AX를 지원하는 모델로 평가받는다.

LG CNS는 이번 계약을 통해 전사 임직원이 사용할 수 있도록 클로드를 오픈할 예정이다. 또 개발을 비롯한 업무 전반에서 AI 기반의 생산성 혁신을 꾀한다. 더불어 LG그룹사와 외부 기업을 대상으로 클로드의 도입부터 활용까지 지원하며 AX 사업을 확대할 계획이다.

양사의 협력은 이번이 처음이 아니다. 앞서 LG CNS는 지난 2023년 LG테크놀로지벤처스를 통해 앤트로픽에 지분 투자를 단행하고, 클로드를 국내 기업 고객에 최적화된 형태로 제공하는 등 협력을 잇고 있다. 앞으로도 앤트로픽과의 협업을 확대해 기업 환경에 최적화된 AX 서비스를 고도화한단 방침이다.

더불어 LG CNS는 다양한 생성형 AI를 사내에 적용하며 맞춤형 AI 활용 체계를 구축하고 있다고 강조했다. 임직원이 업무 목적과 활용 환경에 따라 클로드, LG AI연구원의 챗엑사원 등 여러 AI를 활용할 수 있는 멀티 AI 체계를 도입했다. 이와 함께 다양한 AI 모델 운영 역량과 산업 전문성을 바탕으로 기업 고객에게 AI 활용 방안을 제시하고 있다.

김태훈 LG CNS AI클라우드사업부장은 “앤트로픽과의 협력은 국내 기업 환경에 최적화된 AX 혁신 모델을 본격화하는 중요한 계기”라며 “LG CNS의 AX 역량과 앤트로픽의 AI 기술력을 결합해 국내 기업 고객의 AX 혁신을 지원하겠다”고 말했다.

최기영 앤트로픽 한국 대표는 “LG CNS와의 협력을 통해 국내 기업 고객들이 보다 안전하고 신뢰할 수 있는 AI를 실제 업무 환경에 적용할 수 있을 것으로 기대한다”며 “클로드가 기업의 생산성과 업무 혁신을 지원하는 AI 플랫폼으로 자리잡도록 협력하겠다”고 밝혔다.