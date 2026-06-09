[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]국립경국대 안동형일자리사업단은 지난 2일‘2026년 디지털 마케팅 입문·자격취득 과정 개강식 및 1차 교육을 진행했다.
이번 개강식에는 안동형 일자리사업단 송준협 단장과 교육 강사, 교육생 등 25명이 참석했다.
과정은 디지털 마케팅 입문자격취득 과정으로 온라인 마케팅에 관심 있는 안동시 소재 관광업 사업자, 예비 창업자, 온라인 마케팅 분야 취업희망 대학(원)생이며 8회차(1회 3시간)로 오는 7월말까지 진행된다.
이번 학기 수강생은 15명으로 온라인 마케팅 기본 개념 및 최신 트렌드, 주요 플랫폼의 이해, AI 활용 기초, 콘텐츠 기획 및 제작, 마케팅 전문가 과정 자격취득 교육 등으로 진행된다.
송준협 안동형일자리사업단장은 “이번 과정에서 AI를 활용한 마케팅 입문 자격취득을 넘어 실무 전반에 활용할 수 있는 교육이 됐으면 한다”며“변화하는 환경에 대응할 수 있도록 실무 중심 디지털 교육을 꾸준히 확대해 나가겠다“고 말했다.
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