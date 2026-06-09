[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]국립경국대 안동형일자리사업단은 지난 2일‘2026년 디지털 마케팅 입문·자격취득 과정 개강식 및 1차 교육을 진행했다.

이번 개강식에는 안동형 일자리사업단 송준협 단장과 교육 강사, 교육생 등 25명이 참석했다.

과정은 디지털 마케팅 입문자격취득 과정으로 온라인 마케팅에 관심 있는 안동시 소재 관광업 사업자, 예비 창업자, 온라인 마케팅 분야 취업희망 대학(원)생이며 8회차(1회 3시간)로 오는 7월말까지 진행된다.

이번 학기 수강생은 15명으로 온라인 마케팅 기본 개념 및 최신 트렌드, 주요 플랫폼의 이해, AI 활용 기초, 콘텐츠 기획 및 제작, 마케팅 전문가 과정 자격취득 교육 등으로 진행된다.

송준협 안동형일자리사업단장은 “이번 과정에서 AI를 활용한 마케팅 입문 자격취득을 넘어 실무 전반에 활용할 수 있는 교육이 됐으면 한다”며“변화하는 환경에 대응할 수 있도록 실무 중심 디지털 교육을 꾸준히 확대해 나가겠다“고 말했다.