법원 “의회 승인 없는 개명은 위법” 웹사이트·유튜브서 트럼프 이름 삭제 12일까지 외벽 포함 전면 철거 명령 ‘문화전쟁 상징’ 케네디센터 개입 후퇴

[헤럴드경제=서지연 기자] 미국 워싱턴DC의 대표 문화예술 공연장인 케네디센터가 법원 명령에 따라 명칭에 추가했던 도널드 트럼프 미국 대통령의 이름을 삭제하기 시작했다.

워싱턴포스트(WP)에 따르면 케네디센터는 8일(현지시간) 공식 웹사이트와 유튜브 채널에서 트럼프 대통령 이름을 삭제했다.

다만 건물 외벽에 적힌 ‘도널드 J. 트럼프 및 존 F. 케네디 기념 공연예술센터’ 명칭은 아직 남아 있으며 인스타그램과 페이스북, 엑스(X) 등 일부 사회관계망서비스(SNS) 계정에서도 기존 명칭이 사용되고 있다.

이번 조치는 워싱턴 연방지방법원이 최근 케네디센터 명칭 변경이 위법하다고 판단한 데 따른 것이다.

법원은 의회의 승인 없이 센터 명칭을 변경한 것은 법적 근거가 없다고 보고 오는 12일까지 트럼프 대통령 이름을 모든 표기에서 삭제하라고 명령했다. 이에 따라 케네디센터는 지난 4일 직원들에게 관련 작업을 마무리하라고 지시한 것으로 알려졌다.

WP는 이번 조치가 트럼프 대통령의 케네디센터 장악 시도와 관련해 지금까지 나온 가장 분명한 공개적 후퇴라고 평가했다.

트럼프 대통령은 지난해 2기 행정부 출범 이후 진보 진영과의 이른바 ‘문화 전쟁’을 추진하면서 케네디센터 운영에도 적극 개입해왔다.

그는 기존 이사진을 대거 교체한 뒤 직접 이사장을 맡았고, 케네디센터 이사회는 지난해 12월 센터 명칭을 ‘트럼프-케네디센터’로 변경하는 안을 만장일치로 의결했다.

트럼프 대통령은 또 센터 전면 개보수를 위해 오는 7월부터 약 2년간 운영을 중단하겠다는 계획도 내놨다.

그러나 법원은 지난달 29일 명칭 변경이 위법하다고 판단하고 트럼프 대통령 이름 삭제를 명령했다. 아울러 개보수 공사 계획 역시 중단하라고 판결했다.