100여 개 협력사 3000명 대상 지원 시인성·기능성 높여 물류현장 안전 제고

[헤럴드경제=권제인 기자] LX판토스는 혹서기 온열질환 예방을 위해 협력사를 대상으로 신형 작업복과 안전용품을 지원한다고 9일 밝혔다.

LX판토스는 이번 지원을 통해 물류현장 근무자의 건강을 보호하고, 협력사와의 상생을 바탕으로 예방 중심의 안전문화를 조성해 나간다는 방침이다. 지원 대상자는 100개 협력사의 현장 근무자 약 3000명이다.

신형 작업복은 통기성과 흡습·속건 기능을 갖춘 경량 원단의 반팔 칼라 티셔츠로 제작됐다. 형광 오렌지 색상과 반사띠를 적용해 작업자의 시인성을 높였다.

기존에는 작업복 위에 안전조끼를 별도로 착용해야 해 열감과 착용 부담이 있었으나, 신형 작업복은 안전조끼의 기능을 일체화해 조끼 착용 부담을 줄이고 작업 시 쾌적성을 높인 것이 특징이다.

아울러 식염포도당, 쿨토시, 쿨타월, 체감온도계 등 안전용품도 함께 지급해 작업자의 수분·전해질 보충과 체온 관리, 현장 온·습도 관리를 지원한다.

LX판토스 관계자는 “혹서기 물류현장은 폭염으로 인한 건강 위험이 커지는 만큼 온열질환 방지에 각별한 주의가 필요하다”며 “앞으로도 협력사와 상생하며 안전하고 쾌적한 작업환경을 조성하기 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

한편, LX판토스는 LX그룹 계열의 글로벌 종합물류기업으로, 1977년 설립 이후 해상·항공·육상·철도 운송과 창고·통관·프로젝트 화물 등을 아우르고 있다.

특히, LX판토스는 창립 이후 약 50년간 무분규 기조를 이어오고 있다. 지난달에는 안정적인 노경 문화 구축 성과를 인정받아 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 ‘제38회 한국노사협력대상’ 시상식에서 대기업 부문 대상을 수상한 바 있다.