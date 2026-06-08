연 0.1% 금리, 50만원 단일한도

신한은행은 기초연금을 신한은행 계좌로 받는 시니어 고객의 생활자금 부담을 덜기 위해 ‘신한 기초연금 비상금대출’을 출시했다고 8일 밝혔다.

‘신한 기초연금 비상금대출’은 신한은행으로 기초연금을 받는 고객이 신청할 수 있는 생활자금 지원 상품이다. 50만원 단일한도의 마이너스통장 방식으로 운영되며, 대출기간은 3년, 금리는 연 0.1%가 적용된다. 상품은 총 10만좌 한도로 출시된다.

이번 상품은 금융 취약계층에 대한 지원을 확대하고 포용금융의 실효성을 높이려는 상생금융 기조에 맞춰 마련됐다. 신한은행은 기초연금 수령 고객이 갑작스러운 생활자금 수요에도 안정적으로 대응할 수 있도록 초저금리 비상금대출을 통해 실질적인 금융지원을 제공한다.

신한은행은 상품 출시를 기념해 이날부터 9월 30일까지 ‘신한 기초연금 비상금대출’을 이용한 고객 중 선착순 5000명에게 메가MGC커피 모바일 쿠폰 2매를 제공하는 감사 이벤트도 진행한다.

신한은행 관계자는 “이번 ‘신한 기초연금 비상금대출’은 시니어 고객의 일상 속 긴급한 생활자금 수요를 지원하기 위해 마련한 신한다운 포용금융 상품”이라며 “앞으로도 금융 취약계층에게 실질적인 도움이 되는 금융지원을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편 신한은행은 기초연금 수급 고객을 대상으로 최대 0.2%포인트의 우대금리를 적용해 최대 연 3.1%의 이자율을 제공하는 ‘신한 SOL메이트 정기예금’을 2월 출시해 완판한 바 있다. 해당 상품 역시 시니어 고객의 금융 안정과 자산 형성을 위한 맞춤형 상품으로 포용금융 취지에서 마련됐다.

정호원 기자