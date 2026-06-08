AI·위성데이터로 생태변화 첫 정량화 사막화 진행부지에 1000만그루 식재

유한킴벌리가 20년 넘게 이어온 몽골 사막화 방지 조림 사업의 생태 복원 효과를 인공지능(AI)과 위성 데이터로 처음 정량화했다. 단순히 나무를 몇 그루 심었는지를 넘어, 숲이 실제로 탄소를 흡수하고 생태계 기능을 회복했는지를 수치로 확인했다는 점에서 의미가 있다.

유한킴벌리는 2003년부터 몽골 정부, 평화의숲, 지역 시민과 함께 몽골 토진나르스 지역에서 진행해 온 ‘몽골 유한킴벌리숲’ 복원 사업의 생태학적 성과를 도출했다고 8일 밝혔다.

토진나르스 지역은 과거 대규모 산불 이후 사막화가 빠르게 진행되던 곳이다. 유한킴벌리는 이 지역에 1000만 그루가 넘는 나무를 심고 가꿔왔다. 복원 면적은 3250ha로, 서울 송파구 면적에 해당한다. 여의도 면적의 약 11배 규모다.

이번 분석은 기후테크 스타트업 메타어스랩과 협업해 진행됐다. 기존에는 조림 면적, 식재 수량 등 투입 중심 지표를 주로 확인할 수 있었지만, 숲이 실제 생태계에 미친 영향까지 정량적으로 평가하는 데는 한계가 있었다. 유한킴벌리는 AI 기반 위성 데이터 분석을 통해 2003년부터 2024년까지 21년간 숲의 변화를 수치화했다.

유한킴벌리 측은 “복원지가 단순히 나무가 늘어난 공간을 넘어 스스로 광합성과 생장을 지속하는 생태계로 자리 잡았다는 의미로 해석된다”고 설명했다. 특히 몽골처럼 건조하고 척박한 환경에서 산불 피해지의 생산성이 장기간 상승했다는 점은 조림 사업의 효과를 보여주는 근거가 될 수 있다.

유한킴벌리는 이번 분석 결과를 산불 피해지 복원 전략 수립에도 활용할 수 있을 것으로 보고 있다. 훼손된 산림을 복원했을 때 향후 생태계가 어떻게 변화할지 예측하는 기초 자료로 삼을 수 있다는 설명이다.

유한킴벌리와 메타어스랩은 이번 연구 성과를 바탕으로 AI 실감형 콘텐츠와 정보성 플랫폼 등 후속 사업도 준비하고 있다. 숲 복원의 가치를 공익 콘텐츠로 확산하고 산림 보전의 중요성을 알리는 데 활용하겠다는 구상이다.

유한킴벌리 오픈이노베이션 팀장은 “산불 피해지인 몽골 토진나르스 지역에 장기간 조성해 온 유한킴벌리숲이 얼마나 많은 탄소를 흡수하고 생태계에 어떤 변화를 만들었는지 확인하게 됐다”며 “분석 결과가 향후 조림 사업의 탄소흡수 효과를 보다 신뢰성 있게 평가하는 기초자료이자 숲 보전의 가치를 알리는 교육 도구로 활용되기를 기대한다”고 말했다. 홍석희 기자