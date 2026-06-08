초기 창업기업 투자 및 육성 전문기관 킹고스프링이 서울경제진흥원(SBA) 서울창업허브 공덕과 함께 ‘2026 서울창업허브 공덕 초기창업 배치 프로그램’의 일환으로 ‘Kingo Seoul Springboard Program’ 1기 참가기업을 모집한다.

이번 프로그램은 서울에 본사·지점·연구소 등 사업장을 보유한 창업 7년 이내 기업을 대상으로 운영된다. 프로그램은 투자 연계, 멘토링, 액셀러레이팅, 네트워킹 등 초기 창업기업의 성장을 지원하기 위해 마련됐다.

모집 규모는 총 10개사이며, 접수 기간은 6월 15일 오후 11시 59분까지다.

이후 6월 17일 서류평가와 6월 23일 발표평가를 거쳐 6월 24일 최종 선정 기업을 발표할 예정이다.

선정 기업에는 최소 3천만 원 이상의 직접투자를 비롯해 VC 후속 투자 연계, 사업 네트워킹 지원, TIPS·LIPS 추천 연계, 서울창업허브 공덕 입주 추천, 맞춤형 컨설팅 및 교육 프로그램 등이 제공된다.

또한 우수 기업에는 SBA가 주관하는 파이널 데모데이 참가 기회도 주어진다.

참가를 희망하는 기업은 온라인 신청 링크를 통해 접수할 수 있으며, 참가신청서와 IR Deck, 2025년 재무상태표 등 관련 서류를 제출하면 된다. 벤처기업인증서는 보유 기업에 한해 제출하면 된다.

킹고스프링 관계자는 “초기 창업기업의 투자유치와 사업 성장을 지원하기 위해 프로그램을 운영할 예정”이라며 “참가 기업의 사업 단계에 맞는 지원이 이뤄질 수 있도록 할 계획”이라고 말했다.