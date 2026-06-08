싱가포르 UOB Kay Hian과 계약 체결 글로벌 네트워크 확장 가속화

[헤럴드경제=문이림 기자] 미래에셋증권이 싱가포르 증권사와 손잡고 외국인 투자자의 한국 주식시장 접근성 확대에 나선다.

미래에셋증권은 싱가포르 기반 증권사인 UOB Kay Hian과 외국인 통합계좌(Foreign Investor Omnibus Account) 서비스 제공 계약을 체결하고 관련 서비스를 시작한다고 8일 밝혔다.

이번 계약은 미래에셋증권 싱가포르법인이 현지 증권사와 협의를 주도해 성사됐다.

UOB Kay Hian은 싱가포르를 대표하는 증권사 가운데 하나로 꼽힌다. 싱가포르 본사를 중심으로 중화권과 아세안 전역에 네트워크를 구축하고 있으며, 100년이 넘는 업력을 바탕으로 브로커리지와 자산관리(WM) 사업에서 경쟁력을 확보하고 있다.

미래에셋증권은 이번 계약 외에도 복수의 해외 증권사와 외국인 통합계좌 서비스 협업을 추진하고 있다. 해외 네트워크 확장과 투자 인프라 강화를 통해 글로벌 투자자 유치에 속도를 낼 계획이다.

외국인 통합계좌는 외국인이 별도의 계좌개설 없이 국내 주식을 일괄매매·결제할 수 있는 해외 금융투자업자 명의의 계좌다. 금융당국은 2017년 외국인 통합계좌 제도를 도입했다.

미래에셋증권 관계자는 “글로벌 투자자들의 한국 주식시장 접근성을 높이기 위해 해외 금융기관과의 협업을 지속 확대하고 있다”며 “앞으로도 글로벌 네트워크와 디지털 인프라를 기반으로 보다 편리한 투자 환경을 제공해 나갈 것”이라고 말했다.