[헤럴드경제(속초)=박정규 기자]이병선 속초시장이 재선에 성공하면서 ’꽃놀이(?)’에 올인한다.

이병선 속초시장은 “대한민국 관광 1번지 속초시 전역과 도내 관광지 1위 청초호 유원지에 연중 계절꽃을 식재해 더욱 생기 있고 활력 넘치는 도시, 일상에서 늘 꽃과 함께할 수 있는 아름다운 속초시를 만들어 나가겠다”고 8일 밝혔다.

시가 생산할 여름꽃은 지난달 파종한 안젤로니아 등 8종, 28만여본으로 현재 노학동 꽃묘장에서 대기중이다. 속초광장을 비롯한 주요 도심지 33개소에 6월 말부터 식재할 예정이다.

연중 많은 시민이 이용하는 청초호유원지 분수광장 일원에 조성한 계절꽃 화단과 설악로데오거리 가로수 화분에도 오는 6월 8일부터 여름꽃 교체 작업을 진행해 시민과 관광객에게 다채로운 볼거리, 즐길거리를 제공할 계획이다.

청초호유원지 계절꽃 화단은 지난 3월부터 속초시가 관내 가로화단 및 주요 관광지를 대상으로 추진한 ‘사계절 꽃으로 덮인 속초 조성사업’의 일환으로 조성한 것으로 야간 경관조명이 설치돼 있어 꽃과 야경을 함께 즐길 수 있다.

하지만 페가,흉가 등 빈집이 예산이 없어 우범화지역으로 변모하고있어 빠른 대처가 필요하다.