[헤럴드경제=김성훈 기자] ENA·SBS Plus 예능 프로그램 ‘나는 솔로’ 28기 ‘돌싱 특집’에 출연했던 영수(본명 김하섭)가 운영하던 스타트업 메디프레소가 파산 절차를 밟고 있는 것으로 알려졌다.

8일 식품업계에 따르면, 메디프레소는 최근 투자자들에게 주주서한을 발송해 파산 절차 진행 사실을 알렸다.

메디프레소는 SK하이닉스를 다니던 김 대표가 회사를 그만두고 2016년 창업한 스타트업이다. 전통차를 커피처럼 추출해 마실 수 있는 캡슐 형태의 제품을 앞세워 시장을 공략했다. 그는 이 같은 아이템으로 누적 70억 원의 투자를 유치한 것으로 알려져 있다.

그러나 실적은 좋지 않았다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 식품산업통계정보에 따르면, 메디프레소의 매출은 2021년 11억8000만 원에서 2024년 34억7400만 원으로 뛴다. 몇 배로 성장하기는 하지만 크라우드펀딩 당시 2025년 매출 목표로 제시한 175억 원에는 크게 못 미친다.

또 영업손익은 4년 간 매년 적자를 기록하는데, 2021년 14억6400만 원, 2022년 8억9300만 원, 2023년 1억8400만 원, 2024년 6억700만 원 등 총 30억 원이 넘는다.

순손익도 2023년에만 400만 원 흑자를 냈을 뿐, 나머지 3년 동안에는 총 15억 원에 육박하는 적자를 냈다.

업체가 파산함에 따라 투자자들도 큰 손실을 입을 것으로 추정된다.