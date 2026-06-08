중남미 8개국 딜러·인플루언서 참석 국가별 콘퍼런스 통해 하반기 전략 협의

[헤럴드경제=권제인 기자] KG 모빌리티(KGM)가 튀르키예 시장 론칭에 이어 칠레에서 글로벌 픽업트럭 ‘무쏘’ 론칭 행사를 열고 중남미 시장 공략에 속도를 낸다.

KGM은 지난 4~5일(현지시간) 칠레 수도 산티아고에서 무쏘 글로벌 론칭 행사를 개최했다고 8일 밝혔다. 이번 행사에는 칠레와 콜롬비아, 코스타리카 등 중남미 8개국 딜러와 인플루언서 100여 명이 참석했다.

참가자들은 제품 설명과 함께 시승 프로그램을 통해 무쏘의 주행 성능과 승차감 등을 직접 체험했다. KGM은 국가별 콘퍼런스도 열어 주요 시장의 하반기 사업 계획과 현안을 논의했다. 아울러 상품 경쟁력 강화를 위한 개선 요구사항을 청취하고 지역별 마케팅 전략에 대해서도 협의했다.

칠레는 산업 구조와 지리적 특성상 픽업트럭 수요가 높은 시장으로 꼽힌다. 현지에서는 픽업트럭이 단순 상용차를 넘어 업무와 일상을 모두 아우르는 다목적 차량으로 인식되고 있다.

KGM 관계자는 “중남미 최대 픽업 시장인 칠레에서는 픽업 모델이 전체 자동차 시장의 약 20%(2025년 기준)를 차지하는 핵심 세그먼트”라며 “실용성을 중시하는 중남미 소비자들의 요구를 충족하는 무쏘의 경쟁력을 바탕으로 현지 딜러와 협력을 강화해 판매를 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, KGM 중형 픽업트럭 무쏘는 정통 오프로드 감성과 도심형 라이프스타일 수요를 동시에 겨냥한 모델이다. 2.0 가솔린·2.2 디젤 엔진과 다양한 데크·서스펜션 조합이 가능하며 정통 픽업 이미지에 최신 안전·편의 사양을 더한 것이 특징이다.