‘손끝에서 핀 나날의 꽃’ 10월 5일까지 무료 관람 화훼 관련 유물 115점 전시…국산 생화 연출도 선보여

[헤럴드경제=김선국 기자] 국립농업박물관이 우리 화훼 농업의 역사와 문화를 조명하는 특별전을 연다.

농림축산식품부와 국립농업박물관은 9일부터 10월 5일까지 박물관 기획전시실에서 ‘손끝에서 핀 나날의 꽃’ 기획전을 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 전시는 박물관이 수집·보존해 온 화훼 관련 유물 115점을 선보이는 자리다. 서적과 도자기, 회화 등을 통해 꽃이 지닌 문화적 가치와 우리 화훼 농업의 역사를 살펴볼 수 있도록 구성됐다.

전시는 총 3부로 구성된다. 1부 ‘가까이 머물다’에서는 조선시대 궁궐의 화훼 관리 기록과 정원문화를 소개한다. 2부 ‘울타리 안에서 피우다’에서는 일상 속 꽃의 상징성과 활용을, 3부 ‘손끝에서 피우다’에서는 화훼 문화가 대중화되고 생활문화 산업으로 확장된 과정을 다룬다.

박물관은 전시를 기념해 한국화훼자조금협의회, 한국백합생산자중앙연합회와 협력해 국산 생화를 활용한 전시 연출도 선보인다.

아울러 최근 새단장을 마친 뮤지엄숍에서는 전시와 연계한 문화상품과 박물관 유물을 활용한 굿즈도 판매할 예정이다.

전시는 10월 5일까지 진행되며 월요일을 제외한 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 무료로 관람할 수 있다.

전한영 농식품부 농촌정책국장은 “이번 전시를 계기로 국민들이 농업의 다양한 가치와 매력을 보다 친숙하게 즐길 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.