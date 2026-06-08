아이에스동서(IS동서)가 경북 경산시 펜타힐즈(중산지구)에 공급하는 상업시설 ‘펜타힐즈 W스퀘어(펜타힐즈 더블유스퀘어)’의 1차 사업설명회가 지난 5일 대구 수성구 호텔 라온제나에서 개최됐다.

이날 행사에는 대구·경북 지역 부동산 관계자와 투자자 등 400여 명이 참석했다.

사업설명회에서는 ‘펜타힐즈 W스퀘어’의 입지와 규모, 시설 구성 등이 소개됐다. 설명은 프레젠테이션 전문업체 이기는PT의 최홍석 대표가 맡아 진행했으며, 참석자들을 대상으로 질의응답 시간도 이어졌다.

이어 부동산 유튜브 채널 스마트튜브(스튜TV) 운영자인 김학렬 소장(빠숑)이 부동산 시장 관련 강연을 진행했다.

행사 종료 후에는 분양 조건과 호실 구성 등에 대한 상담이 이어졌다.

업계에서는 최근 상업시설 시장이 단순 판매 공간에서 문화·여가 기능을 결합한 복합 공간 형태로 변화하고 있다고 보고 있다.

‘펜타힐즈 W스퀘어’는 약 11만㎡ 규모의 중산호수공원과 인접한 입지에 조성되는 상업시설로, 문화·여가·상업 기능을 결합한 복합몰 형태로 계획됐다. 호수 조망을 활용한 공간 구성과 다양한 F&B 시설, 테마형 스트리트 상가 등이 도입될 예정이다.

또 다양한 업종의 입점 협의가 진행되고 있으며, 인근 3,443가구 규모 주거단지를 비롯해 반경 3km 내 약 6만3천여 가구의 배후수요를 갖추고 있다.

단지는 연면적 약 9만3천㎡ 규모로 조성되며 지하 2층~지상 1층, 총 490여 개 점포로 구성될 예정이다.

현재 키즈 테마파크, 멀티플렉스, 대형 서점, 기업형 슈퍼마켓(SSM) 등 다양한 시설의 입점이 논의되고 있다.

분양 및 임대를 담당하는 ㈜쓰리에스씨앤에프 관계자는 “최근 상업시설 시장은 쇼핑뿐 아니라 문화와 여가 기능을 함께 갖춘 복합공간 형태로 변화하고 있다”며 “펜타힐즈 W스퀘어 역시 이러한 수요를 반영해 조성될 예정”이라고 말했다.

한편 ‘펜타힐즈 W스퀘어’는 6월 중 본격 분양에 나설 예정이다.