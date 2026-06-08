400kV 및 230kV 초고압 케이블 시스템 공급 최근 2년간 싱가포르서 약 1조원 규모 수주

[헤럴드경제=고은결 기자] 대한전선은 싱가포르 전력청에 400킬로볼트(kV) 및 230kV급 오일필드(O.F) 초고압 케이블 시스템을 공급한다고 8일 밝혔다. 수주 규모는 약 1400억원이다.

O.F 케이블은 케이블 내부에 절연유를 채워 절연 성능을 확보하는 제품으로, 생산 공정이 복잡하고 유지보수가 까다로워 소수 기업만 생산 가능하다. 대한전선은 국내 최초로 O.F 초고압 케이블을 개발하고 상용화했다.

400kV는 싱가포르에서 운용하는 가장 높은 전압으로, 사업자 선정에 500kV급에 준하는 기술력과 실적 등이 요구된다. 대한전선은 국내 최초로 500kV 전력망을 개발하고 미국 등에 성공적으로 공급한 바 있으며, 현재 400kV 이상 초고압 전력망 시장 점유율 1위 업체다.

한편 대한전선은 이번 프로젝트를 포함해 최근 2년간 싱가포르에서만 약 1조원의 프로젝트를 수주했다. 싱가포르는 인공지능(AI) 데이터센터 확대, 전력망 현대화, 재생에너지 연계 등을 추진 중이라 사업 기회는 더 늘 전망이다.

대한전선 관계자는 “이번 수주는 싱가포르 전력망 시장에서 대한전선이 핵심 사업자로 자리매김하고 있음을 보여주는 성과”라며 “초고압 케이블을 비롯해 초고압직류송전(HVDC)과 해저케이블 분야에서도 기술 우위를 강화해 고부가가치 시장 공략에 박차를 가할 것”이라고 말했다.