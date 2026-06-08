대한민국 축구 국가대표팀 팝업 마련 AX 포토 어시스트 등 AI 기반 체험 콘텐츠 국가대표 사인 유니폼·공인구·트로피 전시

[헤럴드경제=차민주 기자] KT는 2026 월드컵을 맞아 광화문 사옥에 있는 ‘KT 온마루’에서 대한민국 축가대표팀 팝업을 진행한다.

8일 KT는 대한축구협회(KFA)와 함께 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트 2층에 자리한 ‘KT 온마루’에서 대한민국 축구 국가대표팀 팝업을 마련했다고 밝혔다.

이번 팝업에서는 관람객이 직접 참여할 수 있는 인공지능(AI) 기반 체험형 프로그램과 대한민국 축구의 역사를 돌아볼 수 있는 전시 콘텐츠가 공개될 예정이다.

KT는 팝업의 대표 프로그램으로 ‘AX 로봇 드로잉’을 소개했다. 관람객이 사진을 촬영하면, AI 기능을 활용한 로봇이 캐리커처를 그려주는 체험이다. 관람객은 완성된 결과물을 현장에서 곧바로 확인할 수 있다.

또 ‘AX 포토 어시스트’도 마련했다. 이는 갤럭시 S26의 포토 어시스트 기능을 활용해 셀카를 찍은 후, 축구 관련 프롬프트를 입력하면 응원 콘셉트의 이미지를 생성하고 출력해주는 체험이다.

관람객 참여형 콘텐츠도 준비됐다. 방문객이 입장 시 선수들에게 보내는 응원 메시지를 입력하면, 해당 메시지가 대형 미디어 스크린에 아트월 형태로 구현되는 ‘응원 메시지 미디어월’을 운영한다.

아울러 ‘붉은악마 커스텀 DIY’ 프로그램을 진행한다. 관람객은 자신이 직접 가져온 붉은색 의류나 스카프 등에 와펜을 부착한 응원용 굿즈를 제작할 수 있다. 키링 만들기 체험도 선보인다.

전시 공간에서는 대한민국 축구의 발자취를 살펴볼 수 있는 콘텐츠가 운영된다. 국가대표팀의 사인 유니폼과 공인구, 트로피 등이 전시될 계획이다. 또 지난 2002년부터 2022년까지 대한민국 축구의 주요 순간을 담은 사진도 선보인다.

KT 온마루 월드컵 팝업은 이날부터 운영된다. 월요일부터 토요일까지 오전 10시부터 오후 6시까지 이용할 수 있다. 일요일은 휴무다.

한편, KT 온마루는 세대 간 공감과 소통을 끌어내는 목표로 마련된 KT의 체험형 공간이다. KT는 삐삐와 PC통신 체험 등 복고풍 콘텐츠를 통해 부모 세대에게는 추억을, 자녀 세대에게는 새로운 경험을 제공하겠단 방침이다.

김동훈 KT 홍보실 전무는 “2026 북중미 월드컵을 앞두고 고객이 세대를 넘어 함께 즐기고 공감할 수 있는 공간을 마련했다”며 “앞으로도 차별화된 AI 전환(AX) 기반 체험 콘텐츠를 통해 고객과의 접점을 지속해서 확대하겠다”고 말했다.