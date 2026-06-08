한국잡지협회(회장 백동민, 이하 잡지협회)가 잡지 읽기 문화 확산 및 잡지 인구 저변 확대를 위해 온 국민을 대상으로 매년 개최해온 ‘잡지 미디어 콘텐츠 공모전’을 9월 30일까지 진행한다.

잡지협회가 주최하고 문화체육관광부, 한국언론진흥재단, 국립중앙도서관, 국회도서관, 서울특별시가 후원하는 ‘제19회 잡지 미디어 콘텐츠 공모전’은 잡지가 우리 사회 문화의 근간이 되는 매체임을 알리고, 잡지 기반 창작 참여를 통해 잡지의 가치를 새롭게 조명하고자 기획됐다.

올해 공모전은 잡지를 사랑하는 국민 누구나(개인 또는 팀) 참여할 수 있으며, 글쓰기·만화·그림·영상·사진 등 다양한 매체를 활용한 5개 부문으로 진행된다. 공모 주제는 △잡지를 통해 영향을 받은 이야기 △소개하고 싶은 잡지 이야기 △일상 속 잡지와 함께한 이야기 △잡지사 기자가 된다면 써보고 싶은 기사 △내가 만들고 싶은 잡지 △잡지가 있는 삶의 풍경 등 잡지와 관련된 다양하고 창의적인 콘텐츠를 담아내면 된다.

작품 접수는 잡지협회 홈페이지 공지사항에서 참가 신청서 및 작품 양식을 다운로드받아 제출하면 된다. 마감은 오는 9월 30일까지이며 결과는 10월 중순 홈페이지 발표 및 개별 안내될 예정이다.

수상자에게는 △대상(문화체육관광부장관상) 300만원(1명) △최우수상(한국잡지협회장상) 200만원(1명) △우수상(한국잡지협회장상) 100만원(1명) △특별상(한국언론진흥재단상) 100만원(1명) △특별상(국회도서관장상) 100만원(1명) △특별상(국립중앙도서관장상) 100만원(1명) △특별상(서울특별시장상) 100만원(1명) △장려상(한국잡지협회장상) 30만원(5명) 등의 상금이 수여된다.

한편, 사단법인 한국잡지협회는 건전한 잡지 언론 창달과 민족문화의 올바른 전승 및 한국 잡지계 발전을 추구하고, 나아가 잡지인의 친목과 회원 상호 간 이해 증진을 도모할 목적으로 1962년 10월 26일에 창립됐다. 주요 사업으로 △우수 콘텐츠 잡지 육성 및 보급 지원 △잡지 콘텐츠 수출 지원 △잡지 미디어 콘텐츠 공모전 △한국잡지금고 △부설기관(한국잡지박물관, 한국잡지교육원, 한국미디어정책연구소, 한국잡지저작권위탁관리소 등)을 운영하고 있다.