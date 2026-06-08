카라차가낙 가스처리시설 LOA 접수 연간 50억㎥ 규모 원료가스 처리 카자흐스탄 화공플랜트 첫 진출

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대엔지니어링이 카자흐스탄에서 대규모 화공플랜트 프로젝트를 따내며 중앙아시아 수주 실적을 추가했다.

현대엔지니어링은 카자흐스탄 국영가스공사 카작가스로부터 ‘카라차가낙 가스처리시설’ 프로젝트의 낙찰통지서(LOA)를 접수했다고 8일 밝혔다.

이번 사업은 카자흐스탄 수도 아스타나에서 서쪽으로 약 1260km 떨어진 카라차가낙 복합단지 내에 연간 50억㎥ 규모의 원료가스를 처리하는 가스처리시설과 부대시설을 건설하는 대형 프로젝트다.

현대엔지니어링은 해당 프로젝트에서 설계 및 구매 역무를 수행하며 이탈리아에 본사를 둔 설계·구매·시공(EPC) 기업 시침(SICIM)의 현지 법인이 시공 컨소시엄 파트너사로 참여해 안정적이고 효율적인 프로젝트 수행을 추진할 계획이다.

이번 수주 성과는 현대엔지니어링이 가스처리 플랜트 분야에서 축적한 세계적 수준의 사업 수행 역량이 주효했다는 평가를 받고 있다. 특히 투르크메니스탄, 우즈베키스탄 등 중앙아시아 지역에서 다수의 초대형 프로젝트를 성공적으로 완수한 경험이 차별화된 수주 경쟁력으로 이어졌다는 설명이다.

현대엔지니어링 관계자는 “이번 수주는 당사의 가스처리 플랜트 수행 역량과 기술력을 글로벌 시장에서 다시 한번 입증한 사례”라며 “독립국가연합(CIS) 지역에서 축적한 경험을 바탕으로 본 프로젝트를 성공적으로 완수하고, 글로벌 플랜트 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하겠다”고 밝혔다.

한편 현대엔지니어링은 에너지 전환 시대에 발맞춰 ‘기술 기반 에너지 밸류체인 핵심 역할자’를 올해 경영 목표로 제시했다.