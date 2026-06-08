조직운영 모델·에이전틱 AI 플랫폼 구축 MOU AI 협업 중심 지능형 업무 생태계 설계 시스템-데이터-의사결정 연결로 생산성↑

[헤럴드경제=차민주 기자] SK AX가 글로벌 인사관리(HR) 컨설팅기업 머서와 협력해 기업의 인공지능(AI) 전환을 위한 에이전틱 AI 플랫폼을 구축한다. 기업 조직 구조와 일하는 방식을 AI 협업 중심으로 재설계해, 구성원의 역량을 끌어올리겠단 포부다.

8일 SK AX는 머서와 ‘AI+휴먼 조직 운영 모델 개발 및 에이전틱 AI 플랫폼 구축 공동 사업 수행 협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다. 경기도 성남시 SK AX 본사에서 진행된 협약식에는 김완종 SK AX 사장과 장지원 머서 코리아 공동대표 등 양사 경영진이 참석했다.

머서는 리스크, 재보험 및 자본, 인력 및 투자, 경영컨설팅 분야의 글로벌 리더인 마쉬의 사업부로, 전 세계 130개국에서 고객에게 자문을 제공하는 글로벌 HR 전문 기업이다.

SK AX에 따르면 최근 기업의 고민은 AI의 도입을 넘어 ‘하네스 엔지니어링’으로 넘어가고 있다. 이는 AI가 인간과 협업하고 시스템 전반에서 자율적으로 실행하는 환경을 뜻한다. 이로써 반복 업무는 AI에 맡기고 사람은 감독·판단에 집중해 생산성을 극대화할 수 있다.

SK AX는 이를 해결하기 위해서는 기업의 조직 운영 및 HR 체계가 근본적으로 달라져야 한다고 강조했다. 기존 방식에 AI를 추가하는 것이 아닌, AI를 전제로 운영 방식을 재설계해야 한단 설명이다.

이에 따라 양사는 ▷사람-AI 협업을 위한 조직운영 모델 수립과 AI 에이전트 설루션 개발 ▷인재 채용·육성·평가 전략 및 운영체계 구축 ▷AI 기반 문제 해결 역량 진단 등을 공동으로 제공한다.

머서는 글로벌 HR 컨설팅 역량을 바탕으로 기업별 조직운영 모델과 인사 제도를 설계하고, SK AX는 실제 업무 환경에서 사람과 AI가 함께 일할 수 있는 지능형 HR 플랫폼을 구축할 예정이다.

SK AX는 자사가 개발한 지능형 HR 플랫폼이 ‘통합 플랫폼’으로서 경쟁력을 갖췄다고 언급했다. 해당 플랫폼은 AI를 중심으로 한 조직구조 재설계뿐 아니라 인력 채용부터 육성, 성과 관리 및 평가까지 해낸다. 구성원들의 역량과 업무 데이터를 기반으로 일하는 방식 및 전사 운영 혁신도 이뤄진다.

SK AX가 개발한 AI 역량 진단 프로그램 ‘AI 리터러시’와 실무형 AI 교육 프로그램 ‘AI 부트캠프’ 등 기업 맞춤형 인재 육성 프로그램도 제공된다.

김완종 SK AX 사장은 “AI 시대의 경쟁력은 AI를 단순히 도입했느냐가 아니라, 조직 전체가 AI와 함께 움직일 수 있도록 일하는 방식과 운영 체계를 얼마나 빠르게 전환하느냐에 달렸다”며 “SK AX는 AX 경험과 기술력을 보유하고 있고, 머서의 글로벌 HR 인사이트와 역량을 더해 기업 고객이 조직 운영부터 인재 육성, 업무 방식까지 AI 중심으로 혁신하도록 지원하겠다”고 말했다.

장지원 머서 코리아 공동대표는 “많은 글로벌 기업이 AI 도입 이후 조직과 인사 혁신이라는 두 번째 관문에 직면해 있다”며 “머서가 축적한 조직 진단 및 업무 설계 방법론, 글로벌 인사 혁신 비결에 SK AX의 AI 설루션 인프라가 더해진다면, 기업들이 현장에서 변화를 체감하는 HR 전환을 끌어낼 것”이라고 말했다.