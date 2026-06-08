6월 13일 신사잠원지구·가로수길 일대서 ‘강남 피크닉 콘서트×가로수길 디자인위크’ 개최 한강공원엔 돗자리 펴고 즐기는 6400석 규모 콘서트…엔플라잉·박지현·크라잉넛 등 출연

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 조성명)가 6월 13일 한강공원 신사잠원지구와 신사동 가로수길 일대에서 ‘2026 강남 피크닉 콘서트×가로수길 디자인위크’를 개최한다.

낮에는 차 없는 가로수길에서 공연과 미식, 체험을 즐기고, 밤에는 한강공원에서 돗자리를 펴고 음악과 불꽃놀이를 감상할 수 있는 도심형 복합 문화관광축제로 기획했다.

한강 야경 보며 돗자리 펴고 힐링… 감성 가득 ‘피크닉 콘서트’

‘2026 강남 피크닉 콘서트’는 이날 저녁 7시부터 10시 30분까지 한강공원 신사잠원지구 다목적운동장에서 열린다. 엔플라잉, 박지현, 크라잉넛, 씨야, 바다, 서영은, 김원준 등 다양한 세대가 함께 즐길 수 있는 7팀의 아티스트가 무대에 올라 밴드, 발라드, 트로트 등 폭넓은 장르의 공연을 선보인다. 공연 후반부에는 한강 밤하늘을 수놓는 불꽃놀이도 이어진다.

올해 콘서트의 가장 큰 특징은 피크닉 분위기를 한층 강화한 점이다. 관람석은 좌석 2000석과 피크닉존 4400석 등 총 6400석 규모로 조성된다. 기존 스탠딩 중심 공연에서 벗어나, 관람객이 돗자리를 펴고 한강의 바람과 야경을 즐기며 공연을 감상할 수 있도록 피크닉존을 대폭 늘렸다. 콘서트는 무료로 운영되며, 당일 오전 11시부터 현장 티켓부스에서 입장 팔찌를 선착순으로 배부한다.

‘차 없는 거리’로 변신한 가로수길… ‘흑백요리사’ 미식과 캐릭터 천국

같은 날 오전 10시부터 오후 7시까지는 신사동 가로수길 일대에서 ‘2026 가로수길 디자인위크’가 열린다. 행사 당일 가로수길 내 430m 구간(가로수길 82~32)은 차 없는 거리로 운영된다. 가로수길 한복판을 걸으며 거리공연과 푸드트럭, 플리마켓, 체험부스, 캐릭터 포토존을 자유롭게 즐길 수 있다.

특히 올해는 미식 콘텐츠가 대폭 강화됐다. 넷플릭스 인기 예능 ‘흑백요리사’ 출연 셰프들이 직접 판매하는 특별 푸드트럭 4대가 등판한다. 방기수 셰프의 닭강정, 이영숙 셰프의 궁중떡볶이, 채낙영 셰프의 타코, 조광효 셰프의 마파두부 등 전 국민의 입맛을 사로잡은 요리를 길거리에서 가볍게 맛볼 수 있다. 여기에 이야이야앤프렌즈, 점보씨푸드 등 민간 브랜드와 가로수길 로컬 매장 16곳이 참여하는 먹거리 부스와 78개의 패션·뷰티·리빙 플리마켓이 들어서 거리에 활력을 불어넣는다.

무대에서는 박미경, 울랄라세션, 성민 등의 특별공연이 이어진다. 축제장 곳곳에는 강남돌, 현대백화점 ‘흰디’, 버터베어, 팜팔스 등의 대형 캐릭터 조형물이 설치된다. ‘우리만의 가로수길 그리기’, 캐리커처, 디저트 모양 키링 만들기, K-뷰티체험 등 가족과 연인, 친구가 함께 참여할 수 있는 체험 프로그램도 마련된다.

가로수길 상권 활성화를 위해 6월 10일부터 14일까지 ‘가로수길 세일페스타’도 함께 진행한다. 행사 기간 가로수길 일대 160여 개 참여 매장에서 구매한 방문객은 영수증 경품 이벤트 등에 참여할 수 있다.

조성명 강남구청장은 “이번 행사는 한강의 피크닉 콘서트와 가로수길의 차 없는 거리 축제를 연결해 강남의 문화, 미식, 쇼핑을 하루 안에 즐길 수 있도록 기획했다”며 “한강과 가로수길을 잇는 축제 시너지를 통해 지역 상권에 활력을 더하고, 주민과 관광객이 다시 찾고 싶은 강남의 대표 문화관광 콘텐츠로 키워가겠다”고 말했다.