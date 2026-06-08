2029년까지 생활권 전역에 1004개 테마정원 조성 목표...지난해 237개소 조성 완료, 올해 250개소 추가 조성 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 서울 양천구가 생활권 곳곳에 테마정원을 조성하며 ‘정원도시 양천’ 만들기에 속도를 내고 있다.

서울 양천구(구청장 이기재)는 기후위기와 도시열섬 현상에 대응하고 주민들이 일상 속에서 자연을 가까이 누릴 수 있도록 오는 2029년까지 생활권 전역에 총 1004개의 테마정원을 조성하는 중장기 계획을 추진하고 있다고 8일 밝혔다.

구는 지난해 ‘정원도시 양천’ 5개년 로드맵을 수립한 이후 ‘걸어서 5분 거리마다 정원을 만나는 도시’를 목표로 사업을 본격화했다. 지난해까지 총 237개소, 약 4만㎡ 규모의 정원을 조성했으며 올해는 250개소를 추가 조성할 계획이다.

올해 들어서만 신정허브원의 ‘튤립 만발정원’, 양천구청역 1번 출구 앞 ‘반음지 정원’, 양천구청 앞 ‘한 뼘 특화정원’ 등 83개소의 매력정원을 조성해 주민들이 가까운 생활권에서 계절의 변화를 느낄 수 있도록 했다.

특히 구는 ‘2026 서울국제정원박람회’와 연계한 정원 조성에도 힘을 쏟고 있다. 으뜸가로공원과 국회대로 다이어트 구간, 신정네거리역 교통섬 등 주요 거점 공간을 특색 있는 정원으로 꾸며 정원도시 브랜드를 강화한다는 전략이다.

신월1동과 신월5동 사이에 위치한 으뜸가로공원에는 1150㎡ 규모의 ‘사이정원’이 조성됐다. 특별교부금 1억2000만원이 투입된 이 정원에는 산책로와 목재 평상 등 휴식공간이 마련됐으며, 이팝나무 등 교·관목 123주와 겹작약 등 초화류 4870본이 식재돼 도심 속 녹색 쉼터 역할을 하고 있다.

유동인구가 많은 교통섬 2곳도 사계절 꽃이 피는 정원으로 새롭게 단장됐다. 목동5단지와 목동운동장 사이 국회대로 다이어트 구간 상부 유휴공간에는 국수나무, 산수국, 아스틸베, 호스타 등 23종의 식물이 심어졌고, 신정네거리 해누리분수광장 일대에는 미스김라일락, 네모필라, 참나리 등 19종의 식물이 식재돼 도심 경관을 한층 풍성하게 만들었다.

이와 함께 신정동 ‘신정마을마당’은 운동기구와 벤치 등 노후시설을 교체하고 수국과 러시안세이지, 가우라베이비 등 19종의 식물을 심어 휴식과 운동이 가능한 힐링정원으로 재탄생했다. 또 신월4동 강서초등학교 앞 ‘걷고 싶은 거리’에는 웨이브 페츄니아와 백일홍 등을 활용한 걸이화분을 설치해 주민들의 보행환경에 활력을 더했다.

양천구의 정원 조성 사업은 단순한 녹지 확충을 넘어 기후변화 대응과 도시열섬 완화, 주민 삶의 질 향상이라는 복합적 효과를 기대하게 한다. 방치된 유휴공간과 자투리땅이 주민들의 쉼터이자 지역 명소로 변화하면서 도시 경쟁력 강화에도 긍정적인 역할을 할 것으로 전망된다.

이기재 양천구청장은 “구민들이 집 앞 5분 거리에서 꽃과 나무, 계절의 변화를 자연스럽게 누릴 수 있도록 동네 유휴공간과 자투리 공간을 생활 속 정원으로 바꿔가고 있다”며 “앞으로도 동네 곳곳에서 사계절 자연을 느끼고 잠시 쉬어갈 수 있는 녹지 공간을 지속적으로 확충해 ‘정원도시 양천’을 완성해 나가겠다”고 말했다.