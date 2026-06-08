6월 20~21일, 초안산 수국동산·염광고 야외음악당 일원에서 개최...장사익·테이 공연, 수국 포토존, 먹거리, 화훼 판매 등 풍성한 즐길거리

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)가 초안산 수국동산과 염광고등학교 야외음악당 일원에서 ‘2026 초안산 수국축제’를 개최한다.

초안산 수국동산은 과거 쓰레기와 불법 경작 등으로 훼손됐던 산림을 정비해 구가 지난 2023년 조성했다. 아나벨, 엔들레스썸머, 별수국 등 총 20종 약 1만1000 본이 식재되어 있어 다양한 품종이 순차적으로 개화해 풍성한 꽃 경관을 선보인다. 폭포와 생태연못이 어우러진 자연경관에 야간조명까지 더해져 낮에는 화사한 수국을, 밤에는 감성적인 야경을 감상할 수 있다.

축제는 형형색색 수국이 만개한 수국동산에서 오는 20일부터 21일까지 오후 1시부터 오후 9시까지 진행된다. 공연과 먹거리, 포토존 등 다양한 즐길거리를 선보이며 초여름 대표 꽃축제로 관람객을 맞이할 예정이다.

축제장 곳곳에는 수국 아치로드와 코끼리 가족 토피어리존, 수국꽃폭포 등 총 6개소의 포토존을 마련했다. 특히 축제 시작 전인 13일부터 28일까지 원예수국 포토존이 추가로 조성돼 볼거리가 한층 더 풍성해질 전망이다.

먹거리도 다양하게 준비된다. 삼겹살 바비큐, 떡볶이, 디저트류 등을 판매하는 푸드부스와 푸드트럭이 운영된다. 화훼 판매부스에서는 수국을 비롯한 30여 종의 꽃모종과 화분을 구매할 수 있다.

축제의 하이라이트는 다채로운 문화예술 공연이다. 첫날인 20일에는 30인조 웨스턴심포니 오케스트라와 함께 가수 장사익이 출연해 깊이 있는 감동의 무대를 선사한다. 둘째 날인 21일에는 가수 테이가 대표곡을 선보이며 축제의 열기를 이어갈 예정이다. 버스킹과 팝재즈 공연 등도 마련돼 초여름 밤 축제 분위기를 한층 끌어올릴 계획이다.

구는 축제 기간 중 무더위 대책으로 수국동산 피크닉장과 야외음악당 잔디광장에 차양형 그늘막을 설치하고, 보행로에는 냉풍기와 쿨링포그를 운영하기로 했다. 관람객을 위해 썬캡 1000개를 준비하고 쾌적한 관람 환경을 위해 사전에 해충 방역도 실시한다.

이 외에도 경찰·소방 등과의 협력체계를 구축하고 구급차와 안전관리 인력을 현장에 배치할 예정이다. 또한 신창중학교 운동장을 임시주차장으로 운영하고 안내체계도 정비할 계획이다.

구는 봄철 불암산 철쭉제를 비롯해 초여름 초안산 수국축제, 가을 노원 달빛산책 등 계절별 대표 축제를 통해 자연과 문화가 어우러진 힐링도시 브랜드를 강화하고 있다.

오승록 노원구청장은 “초안산 수국동산은 노원의 여름을 대표하는 꽃”라며 “형형색색 수국이 만개한 아름다운 공간에서 초여름의 특별한 추억을 만드시길 바란다”고 말했다.