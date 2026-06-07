[헤럴드경제=김보영 기자] 6·3지방선거 투표용지 부족 사태를 비판하며 재선거를 요구하는 잠실 임시 시위 개표소 현장에서 일부 시민들이 경찰을 상대로 ‘중국인 몰이’를 하고 있는 것으로 나타났다. 현장을 방문한 이준석 개혁신당 대표는 “제정신 아닌 사람들의 ‘화짱조”라고 비판했다.

이 대표는 7일 SNS를 통해 “어제 (시위) 현장에서 가장 당혹스러웠던 것은 현장 근무 경찰관들을 중국 공안으로 의심하면서 그걸 진상 규명해달라고 요청하는 분들이 많았다는 것”이라고 운을 뗐다.

이어 “현장에서도 ‘머리가 길면 중국 공안 아니냐(공안이 두발 규정 더 세다)’, ‘관등 성명 안 대면 공안 아니냐(규정상 안 그래도 된다)’ 등등 멀쩡한 사람 중국인 만들기에 집중하고 있다”며 “누군가 올린 영상을 보면 중국 공안으로 지목해서 괴롭히던 분이 방송국에서는 ‘치안 영웅’으로 보도한 분이라는 것 자체가 블랙 코미디”라고 덧붙였다.

그러면서 “성실하게 근무하는 경찰관을 중국인 만드는 재미, 이준석 모친 중국인 만들기를 즐기다가 집회의 동력이 떨어지면 중앙선거관리위원회에 대한 구조적 변화라는 것은 요원해지는 것”이라며 “반중을 하든, 죽창가를 부르며 반일을 하든 마음대로지만 그 안에서 싹트는 제정신 아닌 사람들의 화짱조 (화교, 짱깨, 그리고 조선족을 줄인 말로 극우 커뮤니티에서 쓰이는 중화권에 대한 멸칭) 놀이를 배척하라”고 꼬집었다.

이 대표가 함께 올린 영상에는 한 여성이 시위 현장에 동원된 경찰관 한 명을 따라다니며 “대한민국 경찰 맞아요? 말투가 왜 그래요?”라고 묻는 장면이 담겼다.

해당 여성은 경찰관이 “선생님 찍지 마세요”라고 요청했음에도 “말투가 이상해요. 대한민국 경찰 아닌것 같아요. 말하는 거 들어보세요”라고 언성을 높이며 촬영을 이어갔다. 주변 시민들 역시 “어느 나라 사람이냐”, “중국 사람이냐”고 외치며 의혹을 제기했다. 이 과정에서 여성은 경찰관의 명찰에 적힌 이름을 큰 소리로 불러 신상이 노출되기도 했다.

그러나 해당 경찰관은 2년 전 비번 날 가족과 귀가하던 중 화재 현장을 발견하고 건물 안으로 들어가 주민들을 대피시킨 뒤 추가 피해를 막아 언론에 ‘치안 영웅’으로 소개된 인물로 알려졌다.

이 같은 ‘중국인 몰이’는 경찰뿐 아니라 소방대원과 기자들에게도 이어지고 있는 것으로 전해졌다. 지난 4일에는 송파구청 선거관리 직원 1명이 기력 저하를 호소해 병원으로 이송됐는데, 일부 시위대가 구급대원을 향해 “소지품 검사는 했느냐”, “중국인 아니냐”고 외친 것으로 알려졌다.

또 지난 5일 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서는 일부 시위대가 방송사 여성 기자와 실랑이를 벌이는 과정에서 해당 기자를 향해 “100% 중국인”이라고 주장하는 장면이 유튜브 라이브 방송을 통해 공개되기도 했다.