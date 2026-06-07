[헤럴드경제 = 김상수 기자] 한병도 더불어민주당 원내대표는 6·3 지방선거에서 발생한 ‘투표용지 부족 사태’에 관한 국정조사 요구서를 8일 제출하겠다고 밝혔다.

한 원내대표는 7일 국회에서 기자간담회를 열고 “선관위 내부의 시스템에 구조적인 허점이 없었는지 전모와 진상을 명확히 밝히고 과감하게 개선해야 한다”며 이같이 말했다.

그러면서 “내실 있는 국조 진행을 위해 국회 전반기에 선관위를 소관하는 행정안전위원회에서 주로 활동했던 의원들이 국조에 참여하도록 하겠다”고 설명했다.

이에 따라 윤건영·이해식·김성회·모경종·임미애·양부남·이상식·이광희·채현일 의원 등 9명이 국조를 위한 국회 특별위원회에 여당 위원으로 합류할 것으로 보인다.

한 원내대표는 또, “국민의힘과 내일 국정조사 실시를 위한 즉각적인 협상에 나서겠다”며 “즉각 국정조사에 돌입하겠다. 신속한 국조를 통해 이번 사태의 진상을 철저히 규명하겠다”고 밝혔다.

이어 “공직선거법과 선거관리위원회법 등 모든 법률을 전면 검토해서 다시는 소쿠리 투표, 지퍼백 투표지 이송과 같은 일이 일어나지 않도록 제도 개선으로 확실히 연결하겠다”며 “개헌을 통해서라도 (선관위가) 견제받을 수 있게 하겠다”고 강조했다.

그는 “국민이 납득할 수 있고 체감할 수 있는 선관위 개혁안을 마련해 국민의 참정권을 온전히 지킬 수 있는 선거관리 체계를 만들고, 선거 과정에 대해 무너진 국민의 신뢰를 바로 세우겠다”고 밝혔다.