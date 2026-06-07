[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]초여름의 상쾌한 아침 공기 속에서 열린 ‘2026 더 레이스 대구 10K(2026 THE RACE DAEGU 10K)’마라톤 대회가 7일 오전 8시 대구스타디움 동편광장 일원에서 개최됐다.

이날 대회는 헤럴드경제가 주최하고 스포맥스 코리아가 주관했다. 전국 각지에서 모인 5000여명의 참가자들은 10km 단일 종목에 도전하며 건강과 도전, 화합의 가치를 함께 나눴다.

참가자들은 기록 향상을 목표로 하는 전문 러너부터 건강 증진을 위해 참가한 시민, 가족 단위 참가자, 러닝 동호회 회원들까지 다양하게 구성돼 러닝 축제의 의미를 더했다.

10km 코스는 대구스타디움 동편광장을 출발해 대구마이스터고등학교와 대구디지털혁신진흥원 일대를 지나 다시 출발점으로 돌아오는 순환형 코스로 진행됐다.

이번 행사장은 이른 아침부터 참가자들로 활기를 띠었다.

오전 7시부터 참가 등록과 물품 보관, 기념 촬영 등이 진행됐으며 출발에 앞서 준비운동과 개회식이 열려 분위기를 고조시켰다.

대회 당일 기온은 18도 안팎으로 다소 높았으나 구름이 많은 관계로 비교적 선선한 바람도 불어 출발선에 선 러너들은 저마다의 목표를 품고 힘찬 레이스를 준비했다.

오전 8시 출발 신호와 함께 A·B·C 3개 그룹으로 나눠 러너들이 일제히 코스를 향해 달려 나갔다. 참가자들은 자신의 페이스를 유지하며 완주를 향해 나아갔고 코스 곳곳에서 이어진 시민들의 응원과 자원봉사자들의 지원은 큰 힘이 됐다.

경기 결과 역시 관심을 모았다. 여자 10km 부문에서는 정순연씨가 37분11초의 기록으로 우승을 차지했다. 이어 2위는 전수진씨가 39분18초의 기록으로, 3위는 유환영씨가 43분46초의 기록으로 결승선을 통과했다.

남자 10km 부문에서는 박한솔 씨가 33분 02초의 기록으로 정상에 올랐다. 이어 한현준씨가 간발의 차로 2위로 들어왔으며 박지웅씨가 33분 42초를 기록하며 3위를 차지했다.

대회 운영 측면에서도 높은 평가가 이어졌다. 주최 측은 의료지원반과 안전관리 인력을 주요 구간에 배치하고 충분한 급수대를 운영하는 등 참가자 안전 확보에 만전을 기했다.

행사장 내에는 포토존과 다양한 이벤트 공간도 마련돼 참가자와 가족들이 함께 즐길 수 있는 축제의 장을 만들었다.

특히 대구시와 대구경찰청, 수성경찰서, 수성구 등 관계 기관의 긴밀한 협조에 힘입어 ‘2026 더 레이스 대구 10K’ 마라톤 대회는 단 한 건의 안전사고도 없이 성황리에 막을 내렸다.

김중호(상무) 교보생명 대구본부장은 “2026 더 레이스 대구 10K에 참가해 주신 모든 러너와 시민 여러분께 감사드린다”며 “이번 대구 대회가 건강한 러닝 문화 확산과 지역 스포츠 활성화에 기여하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

김형곤 헤럴드경제 총괄전무는 “오늘의 도전이 참가자들에게 의미 있는 기억으로 남길 바란다”며 “이번 대회에 참여한 러너들이 만들어낸 힘찬 물결은 대구 도심에 활력을 불어넣으며 또 하나의 의미 있는 스포츠 축제의 역사로 남기를 희망한다”고 말했다.