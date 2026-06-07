[헤럴드경제 = 김상수 기자] 젠슨 황 엔비디아 CEO, 오늘 저녁 깐부치킨서 최태원 SK그룹 회장과 회동 예정…SK하이닉스, SK텔레콤 등 계열사 사장들도 동석할 듯
dlcw@heraldcorp.com
입력 2026-06-07 12:27:22
[헤럴드경제 = 김상수 기자] 젠슨 황 엔비디아 CEO, 오늘 저녁 깐부치킨서 최태원 SK그룹 회장과 회동 예정…SK하이닉스, SK텔레콤 등 계열사 사장들도 동석할 듯
스타벅스 美 본사도 고개 숙였다…“부적절한 마케팅”
[헤럴드경제 = 김상수기자] 스타벅스 미국 본사가 5·18 ‘탱크데이’ 사태와 관련, “결코 일어나서는 안 될 부적절한 마케팅”이었다며 5·18 단체에 공식 사과의 뜻을 전했다고 .5·18기념재단이 7일 밝혔다. 스타벅스 본사는 재단 측에 보낸 회신에서 “5·18민주화운동의 역사적 의미와 피해자들의 아픔에 대해 사과한다”며 “5월 단체의 요구 사항은 내부
“삼전 35만원에 샀다” “하이닉스 230만원이다” 공포의 월요일이 온다…개미들 ‘초긴장’
[헤럴드경제=박영훈 기자] “삼성전자 35만원, 어떻게 해야 할 지 걱정이다” (투자자) “하이닉스 300만원은 간다고 해서 230만원에 샀는데” (투자자) 반도체를 중심으로 미 증시가 폭락하면서 투자자들이 초긴장 상태다. 반도체주가 투매에 가까운 매도세를 맞으며 나스닥지수가 1년여 만에 가장 큰 폭으로 급락했다. 이러다간 삼성전자, SK하이닉스 주가도 ‘30만원-200만원’이 무너질 수 있다는 우려가 커지고 있다. 투매가 투매로 이어지며 삼성전자, SK하이닉스에 눌려 못 오른 다른 종목들까지 동반 폭락할 우려도 제기된다. 무엇보다 반도체의 거침없는 상승세만 믿고 고점에서 산 투자자들은 매우 난감한 상황에 몰렸다. 지난 5일 삼성전자는 6.40% 하락한 32만9000원, SK하이닉스는 9.92% 하락 207만원에 마감했다. 월요일이 더 큰 문제다. 증시를 이끌어온 반도체 랠리가 거센 조정에 직면했기 때문이다. 5일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 S&P500지수는 전 거래일 대비 2.6
“50만원→고작 5만원” 하루 만에 ‘품절 사태’…너무 싸다했더니 결국 실적 ‘쇼크’
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “스마트워치가 5만원, 너무 싸다고 했더니?” 저가 전략으로 삼성전자를 위협하던 샤오미가 충격적인 실적을 발표했다. 반도체 가격 상승에 중동 전쟁에 따른 유가 및 물류비 상승까지 맞물리면서 더 이상 저가 전략이 통하기 어렵게 됐다. 충격적인 실적 발표 이후 샤오미는 저가 전략을 축소하겠다는 방침을 밝혔다. 샤오미는 40만원~50만원대 스마트폰을 비롯해 심지어 5만원(레드미워치5 라이트)에 불과한 가성비(가격 대비 성능) 스마트워치로 시장을 싹쓸이 했지만 결국 실적 쇼크를 피하지 못했다. 31일 주요 외신에 따르면, 샤오미는 올해 1분기 순이익이 61억위안(약 1조3501억원)으로 작년 1분기보다 43.1% 급감했다고 발표했다. 올 1분기 매출은 991억4200만위안(21조9430억원)으로 전년 대비 10.9% 감소했다. 2023년 중반 이후 처음으로 분기 기준 역성장했다. 특히 1분기 샤오미의 스마트폰 매출은 전년 대비 12.5% 감소한 443억위안으로
세상 떠난 아빠 대신 엄마랑 신부 입장, 하객들 수군수군…“딸 상처받을까 걱정”
[헤럴드경제=최원혁 기자] 딸의 결혼식을 앞두고 세상을 떠난 남편을 대신해 함께 신부 입장을 했다가 하객들로부터 “이상하다”는 이야기를 들었다는 60대 여성의 사연이 전해졌다. 7일 방송된 JTBC ‘사건반장’에서는 하와이에서 40년째 살고 있는 60대 여성 A씨의 사연이 소개됐다. A씨는 “최근 딸이 결혼했는데 식 한 달 전에 남편이 갑자기 세상을 떠났다. 큰 슬픔이었지만 딸을 위해 마음을 빠르게 추슬렀다”고 밝혔다. 이어 “결혼식을 일주일 앞두고 딸이 ‘버진로드를 엄마와 같이 입장하고 싶다’고 하더라”며 “결혼식 당일이 됐고 딸이 원하는 대로 함께 신부 입장을 했다”고 말했다. 하지만 식을 마치고 하객들에게 감사 인사를 전하던 중 A씨는 한 지인으로부터 이상한 얘기를 들었다. 지인은 “엄마랑 손잡고 입장하는 거 좀 그렇지 않냐”며 “사정은 알지만 외삼촌이 해야 하는 거 아니냐. 엄마가 딸 손 잡고 신부 입장하는 것은 생전에 듣지도 보지도 못했다”고 말했다. A씨는 “나중에 알고