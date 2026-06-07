젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 5일 오후 서울 마포구 홍대입구역 인근 고깃집에서 최태원 SK그룹 회장과 이해진 네이버 의장, 구광모 LG그룹 회장과 함께 삼겹살 회동을 하던 중 잠시 나와 취재진 질문에 답변하고 있다. 윤창빈 기자
젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 5일 오후 서울 마포구 홍대입구역 인근 고깃집에서 최태원 SK그룹 회장과 이해진 네이버 의장, 구광모 LG그룹 회장과 함께 삼겹살 회동을 하던 중 잠시 나와 취재진 질문에 답변하고 있다. 윤창빈 기자

[헤럴드경제 = 김상수 기자] 젠슨 황 엔비디아 CEO, 오늘 저녁 깐부치킨서 최태원 SK그룹 회장과 회동 예정…SK하이닉스, SK텔레콤 등 계열사 사장들도 동석할 듯


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