[헤럴드경제 = 김상수 기자] 회생 절차를 진행 중인 홈플러스에서 올해에만 이미 2600명가량이 퇴직한 것으로 나타났다. 홈플러스 매장 37개 점포가 폐점하면서 추가 실직 사태도 예고된다.

7일 민주노총 마트산업노동조합에 따르면 지난해 말 1만7986명이었던 홈플러스 직원은 4월 말 1만5398명으로 줄었다. 올해 1∼4월에만 2588명이 퇴직한 결과다

홈플러스가 지난 달 8일 전국 104개 대형마트 매장 중 37개 점포를 영업 중단하기로 결정하고, 이번 달에는 아예 폐점키로 하면서 해당 점포에서 근무하는 직원 3500명가량도 실직 위기에 처했다.

홈플러스에 대한 채권단의 자금 지원이 지연될 경우 아직 영업하고 있는 대형마트 67개점 중 추가로 영업이 중단되는 점포가 나올 가능성도 거론된다. 홈플러스는 운영자금이 없어 지난 4월 월급 25%만 지급했고 5월 치 임금은 주지 못했다.

자금난 우려에 납품이 정상적으로 이뤄지지 않아 매대 곳곳이 비어 가고 있는 것으로 알려졌다.

법원은 회생계획안 가결 시한을 7월 3일까지로 두 달 추가 연장했다. 법원이 회생절차 중단 결정을 내릴 경우 홈플러스는 청산 수순을 밟게 된다

사태가 악화하면서 노조의 반발도 더욱 거세질 전망이다. 마트노조 홈플러스지부는 지난 달 14일부터 홈플러스 정상화를 촉구하며 단식 농성에 들어갔다.

마트노조 관계자는 “직원들 사이에서 회사가 점포 추가 폐업을 결정하는 것 아니냐는 불안이 크다”면서 “‘이제 더는 희망이 없다’는 생각에 생계를 꾸려나가기 위해 퇴사 후 다른 직장에 취업하려는 이들이 늘어나는 상황”이라고 말했다.