버디 7개로 7언더파, 손예빈과 동타 통산 최다 21승 도전 박민지는 19위

[헤럴드경제=조용직 기자] 18세 ‘슈퍼 루키’ 양효진이 KLPGA투어 셀트리온 퀸즈 마스터즈(총상금 15억원) 첫날 공동 선두에 올랐다.

양효진은 5일 강원도 원주시 성문안CC(파72)에서 열린 대회 1라운드에서 버디만 7개를 잡아내며 7언더파 65타를 기록, 역시 버디 7개를 몰아친 손예빈과 함께 리더보드 가장 높은 곳에 이름을 올렸다.

아마추어 국가대표 출신으로 지난해 11월 시드순위전 1위를 차지하며 정규 투어로 올라선 양효진은 올해 11번째 출전 대회에서 첫 우승 기회를 잡았다. 양효진의 이번 시즌 최고 성적은 지난 4월 더 시에나 오픈 2026에서 거둔 3위다.

10번 홀(파4)에서 출발한 양효진은 14번 홀(파4)에서 두 번째 샷을 홀 2.7ｍ에 붙인 뒤 첫 버디를 낚은 것을 시작으로 15번 홀(파3)과 16번 홀(파5)에서도 타수를 줄이며 3홀 연속 버디로 신바람을 냈다.

양효진은 또다시 2~4번 홀에서 3연속 버디쇼를 펼친 뒤 9번 홀(파5)에서 8.6ｍ짜리 롱 퍼트를 떨어뜨리며 1라운드를 마무리했다.

2022년 KLPGA 투어에 데뷔해 아직 우승이 없는 손예빈도 1라운드에서 힘을 냈다. 출발 첫 홀인 10번홀에서 12번 홀까지 3연속 버디에 이어 14~15번 홀에서 연속 버디를 작성하며 전반에만 5타를 줄였다. 그는 4~5번 홀에서 또다시 연속 버디를 기록하며 7타를 줄이고 2라운드를 맞게 됐다.

아직 우승이 없는 김지수와 통산 8승에 빛나는 박현경, 통산 6승을 작성한 김수지가 나란히 6언더파 66타로 선두권에 1타차 공동 3위를 기록하며 추격에 나섰다.

지난 주말 Sh수협은행 MBN 여자오픈에서 개인 통산 20승을 따내면서 이번 대회를 통해 KLPGA 역대 최다 우승에 도전하는 박민지는 보기 없이 버디만 3개를 잡는 안정된 플레이로 3언더파 69타를 기록, 공동 19위로 출발했다. ‘디펜딩 챔피언’ 이가영은 4언더파 68타로 공동 13위에 이름을 올렸다.