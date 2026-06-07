LG전자 R&D 인력 추가 이전에 수요 더 두터워져 “동탄 국평 20억인데 마곡은 오히려 저평가 수준”

셔틀 타는게 아니고 걸어다녀야 ‘진짜‘ 직주근접이죠. 마곡은 그런 의미에서 진짜 직주근접 프리미엄이 있는 동네입니다 강서구 마곡동 A공인중개사무소 대표

[헤럴드경제=윤성현 기자] 서울 강서구 마곡동 일대 아파트값 상승세가 가팔라지고 있다. LG전자·LG디스플레이·LG화학 등 주요 계열사 연구개발 인력이 모인 LG사이언스파크를 중심으로 직주근접 수요가 붙으면서 신고가 거래가 잇따르는 모습이다.

31일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 서울 강서구 마곡동 ‘마곡엠밸리7단지’ 114㎡(이하 전용면적)는 지난달 2일 23억8000만원(13층)에 거래되며 신고가를 새로 썼다. 같은 단지 84㎡도 4월 27일 19억6000만원(9층)에 손바뀜됐다. 국민평형으로 불리는 전용 84㎡ 가격이 20억원에 근접한 것이다.

인근 단지에서도 신고가 거래가 이어졌다. ‘마곡엠밸리6단지’ 84㎡는 지난달 23일 17억6500만원(2층)에 거래되며 최고가를 경신했다. 같은 단지 114㎡도 4월 25일 21억원(15층)에 거래돼 신고가를 새로 썼다.

현장에서는 LG그룹 연구개발 인력의 마곡 집중이 주택 수요를 끌어올리고 있다는 분석이 나온다. 마곡동 A공인중개사무소 관계자는 “파주, 산본 등 수도권 다른 연구소나 사업장에서 최근 들어 마곡으로 출근지를 옮긴 LG 직원들이 적지 않았다”며 “처음에는 기존 거주지에서 장거리 출퇴근을 하며 관망했지만, 출퇴근 시간이 1~2시간씩 걸려 결국 ‘어차피 서울에 집을 사야하니 가까운 마곡에 구하자’며 매수로 돌아선 경우가 많았다”고 말했다.

LG그룹은 2018년 마곡 LG사이언스파크 본격 가동을 계기로 안양·안산 등 수도권 곳곳에 흩어져 있던 연구개발 인력을 마곡으로 집결시켰다. 당시 LG는 총 4조원을 투자해 17만여㎡ 부지에 연면적 111만여㎡ 규모의 연구단지를 조성했다. LG전자, LG디스플레이, LG이노텍, LG화학, LG생활건강, LG유플러스, LG CNS 등 주요 계열사 연구인력이 입주했다.

지난해에도 LG전자가 서초·양재·가산 R&D캠퍼스 등에 흩어져 있던 연구원 2000여명을 마곡 LG사이언스파크 신설 연구동으로 순차 이전하면서 마곡은 LG의 핵심 R&D 거점으로 자리 잡았다. 기존 사이언스파크 근무 인력까지 더해 LG전자의 국내 R&D 인력 상당수가 마곡으로 모이게 된 셈이다.

마곡 일대에는 LG뿐 아니라 코오롱, DL이앤씨, 에쓰오일, 오스템임플란트 등 주요 기업도 입주해 있다. 업무지구와 주거지가 맞붙어 있는 구조가 마곡 집값을 떠받치는 핵심 요인으로 꼽힌다.

마곡동 B공인중개사무소 대표는 “동탄, 기흥, 영통은 삼성전자나 SK하이닉스 셔틀 수요로 ‘셔세권’ 집값이 올랐다는 얘기가 많지만, 마곡은 회사가 아파트 단지 바로 옆에 있다는 점이 다르다”며 “거주민들은 모두 집에서 걸어서 출근하는 만큼 직장과 가까운 단지일수록 가격도 조금 더 비싸다”고 설명했다.

B대표는 “마곡은 업무지구와 주거지역이 함께 혼재 돼있는 구조라 장기적으로 여의도처럼 될 수 있다는 기대감도 있다”며 “직장이 바로 옆에 있다는 점이 실수요자에게는 생각보다 큰 프리미엄으로 작용한다”고 덧붙였다.

가격 상승세는 통계에서도 확인된다. 4일 한국부동산원이 발표한 6월 첫째 주(6월1일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 마곡동이 포함된 강서구 아파트값은 올해 들어 누적 6.21% 상승했다. 서울 25개 자치구 가운데 성북구(6.65%)에 이어 두 번째로 높은 상승률이다.

다만 최근 들어서는 단기 급등에 따른 숨 고르기 흐름도 감지된다. 네이버부동산에 따르면 현재 마곡엠밸리7단지 전용 84㎡ 매매 매물은 한 건뿐이며, 호가는 22억원에 형성돼 있다.

B대표는 “다주택자 양도세 중과 유예 기한이었던 5월 9일 이후 거래가 확 줄었다”며 “그 전까지는 거래가 상당히 활발했지만, 지금은 집주인들이 호가를 지나치게 높여 내놓는 데다 매물 자체도 많지 않아 매수세가 쉽게 붙기 어려운 상황”이라고 설명했다.

김인만 김인만부동산경제연구소장은 “동탄 국민평형 가격이 이미 20억원을 넘어선 점을 고려하면 마곡은 여전히 저평가된 측면이 있다”며 “동탄이 GTX-A 노선 수혜지라면, 마곡은 5호선·9호선·공항철도가 지나는 트리플 역세권이자 서울의 마지막 대규모 택지개발지라는 희소성을 가져 오히려 상위 호환”이라고 말했다.

이어 “강서구라는 상대적 외곽 이미지 탓에 그동안 가치가 충분히 반영되지 못했지만, 직주근접성과 교통망, 배후수요를 감안하면 향후 재평가 과정에서 추가 상승 여지가 있다”고 덧붙였다.