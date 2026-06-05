‘초격차 디지털 전환’으로 ‘세계 초일류 병원’ 도약 선언

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 제20대 서울대병원 백남종 병원장이 5일 오후 3시 서울대병원내에 위치한 서울대어린이병원 CJ홀에 열린 전임 병원장과의 이취임식에서 취임식을 열고 공식 임기를 시작했다. 백남종 신임 병원장의 임기는 2026년 5월 13일부터 2029년 5월 12일까지 3년이다. 이날 행사에는 유홍림 서울대 총장 및 전임 병원장을 비롯해 원내외 인사 300여 명이 참석했다.

백남종 신임 병원장은 취임사에서 “현재 대한민국 의료가 거대한 전환점에 서 있다”라며 “이러한 패러다임의 변화를 도약의 기회로 만들기 위해 세 가지 방향으로 우선, 초고난도 중증질환과 희귀질환의 치료에 임상적 수월성을 강화하고, 지역 필수 공공의료 체계의 컨트롤 타워 역할을 굳건히 해 ‘국민의 병원’으로 바로 세우겠다”고 강조했다.

이와 함께 초격차 디지털 전환을 통해 서울대병원을 ‘미래 병원’으로 도약시키겠다는 청사진을 내놓았다. 서울대병원 그룹 통합 DX 플랫폼을 구축하고 진료 전주기에 인공지능 시스템을 통합하며, 퇴원 후에도 의료와 돌봄이 이어지는 ‘지능형 연결 의료’ 모델을 정립해 K-의료의 표준을 세계에 제시할 계획이다. 나아가 소통과 공감을 바탕으로 세대와 직역 간 칸막이를 허물고, 현장의 목소리가 경영에 반영되는 구조를 만들어 모든 구성원이 자긍심을 느끼는 ‘행복 공동체’를 만들겠다고 다짐했다.

백 병원장은 “서울대병원이 국민에게는 신뢰와 사랑을 받고, 전 세계 의료계에는 경외와 영감을 주는 ‘세계 초일류 병원’이 되도록 모든 경험과 열정을 바치겠다”고 포부를 밝히며 취임사를 마무리했다.