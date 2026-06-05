AI 금융사고 예방 우수한 평가 전문 인력 결합 위험 조기 식별

두나무는 업비트 고객센터가 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 ‘2026 한국산업의 서비스품질지수(KSQI)’ 콜센터 부문에서 ‘한국의 우수콜센터’로 선정됐다고 5일 밝혔다.

두나무는 지난 2일 서울 서초구 본사에서 송광호 기업가치혁신그룹 그룹장 등 KMAC 관계자들이 참석한 가운데 인증서 수여식(사진)을 진행했다.

한국산업의 서비스품질지수(KSQI)는 한국능률협회컨설팅이 매년 국내 주요 기업과 기관의 고객 접점 서비스 수준을 평가하는 제도다. 전문 평가단이 실제 고객의 입장에서 상담 태도, 업무 전문성, 응대 정확성, 문제 해결 능력, 고객 공감도 등 다양한 항목을 종합적으로 평가해 우수 콜센터를 선정한다.

업비트 고객센터는 AI 금융사고 예방 비대면 채널 선도기업 부문에서 우수한 평가를 받으며 디지털 금융 환경에 특화된 고객 응대 역량과 차별화된 서비스 경쟁력을 인정받았다.

업비트 고객센터는 단순 상담 창구를 넘어 디지털자산 이용자의 안전을 지키는 고객 보호 접점으로 역할을 확대하고 있다. 특히 금융사기 수법이 갈수록 정교해지는 상황에서 AI 기술과 전문 상담 인력을 결합해 이상 징후를 빠르게 파악하고, 이용자에게 필요한 예방 정보를 선제적으로 안내하는 데 주력하고 있다.

업비트 고객센터는 이용자 문의에 대한 신속하고 정확한 응대는 물론, 보이스피싱·사칭 사기·계정 탈취 등 금융사고 위험 요소를 조기에 식별하고 예방 안내를 제공하는 상담 체계를 운영하고 있다. 김광우 기자