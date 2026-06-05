IPTV 3사 중 유일…B tv서 시청 가능 기후변화 등 장·단편 71편 무료 제공

SK브로드밴드가 서울국제환경영화제 주요 작품을 B tv에서 무료로 선보인다. SK브로드밴드는 6일부터 30일까지 B tv와 모바일 B tv에서 제23회 서울국제환경영화제 주요 상영작으로 구성한 ‘B tv 특집관’(사진)을 운영한다고 5일 밝혔다.

서울국제환경영화제는 환경 문제를 영화로 다루는 국내 대표 환경 영화제다. SK브로드밴드는 IPTV 3사 가운데 유일하게 6년 연속 영화제를 후원하고 있다. 올해도 영화제 주요 상영작을 B tv 고객에게 무료로 제공한다.

이번 특집관에서는 국내외 장편과 단편을 포함해 총 71편을 볼 수 있다. 대표 장편으로는 조시 세이비 감독의 ‘9/11: 그라운드 제로를 되찾다’가 포함됐다. 이 작품은 9·11 테러 이후 그라운드 제로의 미래를 둘러싼 갈등 속에서 뉴욕 시민들이 스스로 해답을 찾아가는 과정을 담았다.

코사이 세키네 감독의 ‘더스트 투 더스트’도 상영된다. 케냐 의류 폐기물 매립지에서 파리 런웨이까지 이어지는 여정을 통해 지속가능한 패션의 가능성을 조명한 작품이다.

전체 상영작은 서울국제환경영화제 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

박혜림 기자