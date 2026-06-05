6·3지선 지자체장 구도 대거 재편 李대통령 역점, 지역화폐 확대 유력 지역 전략따라 ‘제조DX’ 가속 전망 한성숙 장관 ‘총리 기용설’도 주목

6·3 지방선거로 광역 지방권력 구도가 대거 재편되면서 중소벤처기업부의 지역 기반 사업이 탄력을 받는 것 아니냐는 관측이 나온다. 선거 결과에 영향을 받을 주요 사업으로는 지역화폐, 스마트공장, 지역특화산업 육성 등이다. 이들 사업들은 지방자치단체의 예산 매칭과 부지마련·공간 협도 등 행정 보조가 필수적인 사업들이어서 새 단체장 체제 하에서 속도를 낼 수 있다는 관측이 나온다.

6·3 지방선거의 16개 광역단체장 선거에서 더불어민주당이 12곳에서 승리했다. 2022년 지방선거에서 국민의힘이 광역단체장 17곳 중 12곳을 차지했던 구도와 비교하면 지방권력의 무게중심이 민주당으로 크게 이동한 셈이다. 지자체장 변화는 중앙정부와 지방정부의 정책 보조가 맞는 지역이 늘어날 가능성이 커졌다는 평가다.

가장 먼저 거론되는 것은 지역화폐다. 지역화폐는 이재명 정부와 민주당의 정책 정체성이 가장 뚜렷하게 드러나는 지역경제 사업 중 하나다. 이재명 대통령이 성남시장 시절 청년배당을 지역화폐로 지급한 뒤 경기도와 중앙정치 무대에서도 반복적으로 확대를 주장해 온 사안이다. 지역사랑상품권이 공식명칭인 이 사업은 지방자치단체장이 발행하고 관내 가맹점에서 쓰는 구조다. 지방비 매칭, 발행 규모, 할인율, 사용처 관리, 가맹점 등록, 부정유통 단속이 모두 지자체 행정과 맞물린다.

행정안전부는 올해 지역사랑상품권 발행 지원 예산을 1조1500억원 규모로 편성했다. 올해 추경에 반영됐던 1조원보다 늘어난 규모다. 중앙정부가 국비를 늘리더라도 실제 지역화폐 체감도는 각 지자체가 지방비를 얼마나 보태고, 어느 시점에 발행하며, 소상공인 밀집 상권과 얼마나 촘촘하게 연결하느냐에 따라 달라진다.

중기부 사업으로는 스마트공장 사업도 지자체장 교체의 영향을 받을 가능성이 크다. 중기부는 스마트공장 보급을 통해 중소 제조기업의 디지털 전환과 생산성 향상을 추진해왔다. 최근에는 스마트제조 전문인력 육성사업을 신설해 스마트제조 우수기업 480여개사를 선발하고 전문인력 600여명을 육성하는 계획도 내놨다. 제조 현장의 디지털 전환이 단순 설비 지원에서 인력·데이터·AI 활용으로 넓어지는 흐름이다.

특히 지역특화형 스마트공장은 지자체 협력이 핵심이다. 이 사업은 지역 현안 해결을 위해 정부의 스마트공장 구축지원과 지자체의 지역특화산업 육성지원을 함께 추진하는 방식이다. 2025년에는 경북, 전남, 전북 등 3개 지자체가 참여했고, 중기부가 지역당 20억원씩 총 60억원을 지원했다. 지자체는 기초단계 구축과 특화사업 등에 지방비 104억원을 매칭해 총 164억원이 투입됐다.

스마트공장 사업에서 지자체장의 역할은 중요하다. 어느 업종을 지역특화 분야로 삼을지, 산업단지 입주기업 중 어느 기업군을 우선 지원할지, 테크노파크·산업단지공단·상공회의소·지역 대학을 어떻게 묶을지가 지자체장의 권한이다. 같은 스마트공장 사업이라도 식품, 농생명 바이오, 기계, 조선기자재, 반도체 소부장 등 지역별 산업 전략에 따라 지원 대상과 성과가 달라질 수 있다.

지역특화산업 육성 사업인 ‘레전드 50+’도 지방권력 변화의 영향권 내에 있다. 이 사업은 지자체가 지역 주력산업과 연계해 성장 가능성이 높은 기업을 추천하고, 중기부가 스마트공장 구축지원, 수출, 사업화, 인력, 컨설팅 등 정책수단을 연계 지원하는 지역 주도형 기업 육성 프로그램이다. 2026년에는 전국 17개 시·도에서 추천·선정한 1840개 기업을 대상으로 5개 분야에 총 495억원이 투입된다.

한성숙 중기부 장관의 차기 국무총리 기용 가능성도 변수다. 한 장관은 네이버 대표 출신의 1세대 IT 전문가로, 중기부 장관 취임 이후 소상공인 회복과 중소기업의 디지털·AI 전환을 핵심 과제로 제시해왔다. 총리설이 현실화할 경우 중기부에서 직접 추진하던 소상공인 디지털 전환, 스마트제조 등을 총리실 차원에서 주재·조율할 수 있는 지위로 이동하게 된다. 중기부 관계자는 다만 한 장관의 총리 기용설에 대해 “전혀 아는 바가 없는 사안”이라고 설명했다.

홍석희 기자