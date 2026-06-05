9일부터 11개 브랜드 평균 11%↑ “운영 비용 상승”…‘빽다방’ 제외

롤링파스타·빽보이피자 등 더본코리아의 외식 브랜드 11곳이 오는 9일부터 일부 메뉴의 가격을 인상한다.

5일 업계에 따르면 더본코리아는 오는 9일부터 11개 외식 브랜드에서 일부 메뉴 가격을 평균 약 11% 인상할 예정이다. 가격이 인상되는 메뉴는 전체 메뉴의 20% 수준이다. 현재 더본코리아는 총 25개의 외식 브랜드를 운영하고 있다. 이 중 절반 수준인 44%가 가격을 인상할 계획이다.

가격을 인상하는 브랜드는 ▷역전우동 ▷미정국수 ▷인생설렁탕 ▷제순식당 ▷한신포차 ▷돌배기집 ▷백스비어 ▷막이오름 ▷롤링파스타 ▷빽보이피자 ▷새마을식당 등 11곳이다. 매장 수가 가장 많은 커피 프랜차이즈 빽다방은 인상되지 않는다.

구체적으로 파스타 전문 브랜드 롤링파스타에서는 샐러드·사이드류 4종의 가격을 20.4% 인상하고, 파스타류(17종·10.2%), 피자류(5종·10.0%) 등의 가격을 올릴 예정이다. 빽보이피자에서도 피자류 12종의 가격을 20.2% 인상하고, 스파게티·사이드류 7종(15.3%) 가격도 올린다. 새마을식당은 한돈생삼겹살 외 구이류 3종의 가격을 6.3% 인상한다. 한신포차는 직화무뼈닭발 외 안주류 15종의 가격을 11.2% 올린다.

더본코리아 관계자는 “국내외 정세 불안으로 인한 환율 상승과 글로벌 원재료 수급 불안, 물류비 상승 등 각종 제반 비용 상승에 따른 고객 가격 부담을 본부에서 최대한 내부적으로 흡수해 왔다”라면서도 “지난해부터 외부 비용 부담이 급격히 증가하면서 더 이상 내부적으로 감내하기 어려운 수준에 이르렀다”고 설명했다.

그러면서 “가맹점 이익 보호를 위해 각 브랜드협의체와 지속적인 논의를 거쳐 인상이 불가피한 최소한의 일부 메뉴 가격을 조정했다”고 덧붙였다.

정대한 기자