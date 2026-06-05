“추가 출점 계획 없어 등록 자진취소” 애슐리퀸즈 집중, 연매출 8000억 목표

이랜드이츠가 외식 브랜드 재편에 나섰다. 최근 성장세가 둔화한 자체 브랜드 리미니와 아시아문의 가맹사업을 중단하고, 주력 브랜드인 애슐리퀸즈에 집중하기로 했다.

5일 업계에 따르면 이랜드이츠는 지난달 이탈리안 다이닝 브랜드 ‘리미니’와 아시안 다이닝 브랜드인 ‘아시아문’에 대한 가맹사업 정보공개서 등록을 자진 취소했다. 정보공개서 등록은 프랜차이즈 가맹사업을 하기 위해 의무적으로 거쳐야 하는 절차다. 등록 취소는 사실상 가맹사업 중단을 의미한다.

현재 리미니는 총 30여 개 매장 중 1개 매장을 제외하고 모두 직영으로 운영되고 있다. 아시아문은 현재 1개 매장(가맹점)만 운영되고 있다. 두 브랜드는 최근 신규 가맹점을 출점하거나 사업 확장 움직임이 없었던 만큼 가맹사업을 유지할 실익이 적었던 것으로 풀이된다. 이랜드이츠 관계자는 “두 브랜드 모두 최근 추가 가맹점 출점 계획이 없어 정보공개서 등록·갱신을 진행하지 않았다”고 설명했다.

이랜드이츠는 현재 아시아문과 리미니 외에도 애슐리퀸즈와 자연별곡, 로운 샤브샤브, 피자몰, 리미니, 테루, 반궁, 더카페, 프랑제리, 스테이크어스, 루고, 페르케노, 델리바이애슐리 등의 외식 브랜드를 운영하고 있다.

모든 브랜드의 가맹 사업을 접는 것은 아니다. 이랜드이츠는 현재 일부 다이닝 브랜드와 카페 브랜드에서 가맹사업을 운영하고 있다. 다이닝 브랜드로는 반궁, 테루, 아시아문, 스테이크어스, 후원 등이 있다. 카페 브랜드로는 더카페, 루고 등이 가맹 형태로 운영 중이다.

앞서 이랜드이츠는 지난해 사업성이 약한 비핵심 브랜드의 매각도 검토한 바 있다. 당시 이랜드이츠는 매각 주관사로 삼성KPMG를 선정하고, 다이닝 브랜드 6개와 카페 브랜드 3개를 대상으로 매수를 추진했다.

이랜드이츠 관계자는 매각 계획에 대해 “현재 우선순위를 높게 두고 적극적으로 추진 중인 사안이 아니다”라며 “브랜드 운영과 기존 가맹점 지원은 정상적으로 이어가고 있다”고 설명했다. 이어 “시장 상황과 브랜드 경쟁력, 운영 효율 등을 종합적으로 검토하면서 각 브랜드에 가장 적절한 운영 방향을 판단할 예정”이라고 덧붙였다.

이랜드이츠는 주력인 뷔페 브랜드 애슐리퀸즈를 중심으로 공격적인 확장을 이어가고 있다. 애슐리퀸즈의 지난해 연 매출은 약 5000억원으로 추정되고 있다. 이랜드이츠는 2022년 기준 59개에 머물던 애슐리퀸즈의 매장 수를 최근 120개까지 늘렸다. 애슐리퀸즈는 올해 연 매출 8000억원, 전국 150개 매장 돌파를 목표로 내세웠다. 정대한 기자