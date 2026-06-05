[헤럴드경제=장연주 기자] 백종원 더본코리아 대표가 약 1년 만에 유튜브 활동을 재개한다.

더본코리아는 백 대표가 지난해 5월 활동 중단 이후 1년 여만에 유튜브채널 ‘백종원 PAIK JONG WON’을 통해 콘텐츠 활동을 재개한다고 5일 밝혔다.

백 대표는 유튜브 ‘백종원’ 채널을 통해 요리 콘텐츠를 중심으로 우리나라 식문화를 국내는 물론 해외 시청자들에게 한식을 쉽고 재밌게 알린다는 계획이다.

그의 첫 복귀 영상은 그간 구독자에게 큰 호응을 얻어 온 댜표 요리프로그램인 ‘요리비책’이며, 첫 메뉴로는 이른 더위를 겨냥한 ‘간장냉국수’ 레시피를 공개했다.

더본코리아 관계자는 “백종원 대표의 유튜브는 초심으로 돌아가 요리 콘텐츠에만 집중하면서 한식의 대중화와 글로벌 확산, 지역 식재료를 활용한 상생 등에 기여해 나갈 것”이라며 “기존 백종원 채널에 혼재된 회사 관련 콘텐츠는 철저히 분리해 그 성격에 맞게 ‘TBK’ 채널과 ‘더본NOW’ 채널을 통해 소개할 계획”이라고 말했다．

향후 ‘백종원 채널에서는 대표 쿡방콘텐츠 ’요리비책‘과 함께 ’K-Vibe‘라는 부제로 해외 유저들도 쉽게 따라 할 수 있는 한식 레시피와 조리법을 소개하며 한식 세계화에 기여해나갈 예정이다.

아울러 기존 인기 코너였던 ‘내꺼내먹’도 시즌2로 새롭게 선보인다. ‘내꺼내먹 시즌2’는 점주 상생에 초점을 맞춰 각 지역의 특산물을 식재료로 활용한 지역 한정 메뉴를 개발하고 매장을 론칭하는 과정을 조명할 계획이다.