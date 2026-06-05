민주 “철저한 진상 규명, 책임자 거취 고민해야” 야권 “여당 국조 안받으면 특검 목소리 커질 것”

[헤럴드경제=양대근 기자] 사상 초유의 ‘투표용지 부족’ 사태를 둘러싼 정치권 후폭풍이 거세지고 있다. 더불어민주당은 중앙선거관리위원회에 대한 고강도 책임 추궁을 예고하면서 국민의힘이 제기한 ‘재투표 주장’에 대한 반격에 나섰고, 범야권은 “특검까지 가야한다”며 여당과 선관위에 대한 압박 수위를 높이고 있다.

5일 정치권에 따르면 여당 측은 6·3 지방선거 개표 초반에 재선거를 주장했던 국민의힘을 향해 입장 표명을 촉구하고 나섰다.

전용기 민주당 원내소통수석부대표는 전날 국회에서 열린 정책조정회의에서 “(국민의힘이) 처음에는 개표 중단과 재투표를 요청하더니 서울시장 선거 이후인 지금은 뭐라고 하실 건가. 이제 입장을 밝혀주시길 바란다”면서 “이제 와서 발 빼는 건 아닌지 지켜보겠다”고 밝혔다.

이어 “이번 선거에서 드러난 선관위의 치명적 관리 부실에 대해 강력히 규탄한다”면서 “반드시 철저한 진상 규명을 통해 책임 소재를 명확히 밝혀야 한다”고 말했다.

조승래 민주당 사무총장도 중앙선관위의 행정 총책임자인 허철훈 사무총장을 겨냥해 “거취를 고민해야 한다”고 압박했다.

반면 야권은 민주당에 긴급 국정조사 진행을 제안하면서, 여당이 받지 않을 경우 특검법 발의 등에 대해서도 적극 검토하겠다는 입장이다.

송언석 국민의힘 원내대표는 4일 의원총회에서 “선관위 업무 전반에 대한 대대적인 감찰과 개혁이 불가피하다”면서 여당을 향해서도 선관위에 대한 국정조사 진행과 선거 관리 강화를 위한 제도적 입법 등을 촉구했다.

김재섭 의원은 5일 페이스북을 통해 “이번 사태는 국민 참정권을 침해한 반헌법적인 사태”라며 “단순히 선거무효소송 등을 살필 것이 아니라 특검을 통해 원인을 분명하게 밝혀야 한다. 선관위는 헌법상 독립기관이라 경찰 수사만으로는 한계가 명확하다”고 밝혔다.

이준석 개혁신당 대표도 “선거만 관리하는 기관이 투표용지 수 하나 제대로 예측, 관리 못했다는 것을 국민 누가 받아들일 수 있겠나”면서 “고의라면 책임질 사람들이 생기고 시스템상 결함이면 조직의 존속 여부를 다뤄야 한다”고 날을 세웠다.

이어 “(여당이) 즉시 국정조사를 받아야 한다. 야당도 주저하지말고 재선거 가능성까지 염두에 두고 선명한 주장을 해야한다”면서 “국정조사를 질질 끌면서 안 받을 경우 ‘특검하자’는 이야기가 폭발할 수 있다”고 덧붙였다.