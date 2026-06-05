WWF 협업 미디어아트·고객 참여형 캠페인

[헤럴드경제=정찬수 기자] 신세계면세점이 세계 환경의 날을 맞아 세계자연기금(WWF)과 함께 ‘Travel on, Live on’ 캠페인을 진행한다고 5일 밝혔다.

신세계면세점 10주년을 맞아 기획한 캠페인은 여행의 근간인 자연 보호에 대한 책임을 실천하기 위한 ESG(환경·사회·지배구조) 활동이다. WWF의 멸종위기종 데이터를 기반으로 제작한 미디어아트를 선보인다. 북극·초원·밀림·해양 등 다양한 기후 환경 속 야생동물의 특징과 생태 데이터를 인포그래픽 애니메이션 형태로 구현했다.

고객 참여형 프로그램도 준비했다. 온라인몰에서 면세품을 구매한 후 ‘일회용 쇼핑백 안 받기’를 선택한 고객에게 재생소재(90%)로 제작한 ‘WWF&신세계면세점 시그니처 리유저블백’을 제공한다. 캠페인 참여 고객 수에 비례해 신세계면세점이 조성한 기금을 WWF에 기부하는 방식이다.

신세계면세점과 WWF가 함께하는 후원 캠페인 ‘Journey with Nature’도 오는 30일까지 운영한다. WWF에 2만원을 후원하면 신세계면세점이 동일한 금액을 추가 후원해 4만원의 후원금을 조성한다. 후원 참여 고객에게는 ‘WWF 오가닉 양말’과 리유저블백을 증정한다.

캠페인을 통해 조성된 기금은 WWF의 멸종위기종 서식지 보전 활동에 사용된다. WWF는 바다거북 서식지인 제주 해변에서 정화 활동과 생태조사를 진행하고 있다. 까막딱따구리가 서식하는 광릉숲 일대에서도 서식지 조사와 모니터링 활동도 이어가고 있다.

신세계면세점 관계자는 “지난 10년간 함께해온 여행의 가치를 이어가는 동시에 기업의 사회적 책임을 실천하기 위한 ESG 활동을 꾸준히 펼칠 것”이라고 전했다.