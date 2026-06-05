신한금융 2028년까지 2만그루 식재 목표 친환경 산업 금융 공급도 본격화

[헤럴드경제=서상혁 기자] 신한금융그룹은 세계 환경의 날을 맞아 임직원 봉사활동을 실시했다고 5일 밝혔다.

지난 30일 경상북도 안동시 일직면 용각리 소재 ‘신한 SOL방울 포레스트’에서 진행된 봉사활동에는 그룹 임직원 40여명이 참석했다.

산불 피해 현황과 산림 복원의 중요성에 대한 현장 교육을 받은 뒤 숲 조성지 내 나무의 생장을 돕는 비료 살포와 잡초 제거 활동을 진행했다. 또한 산불 피해지 인근 마을 경로당에 초화류를 식재하며 화단을 조성하는 등 환경 정비 활동에도 참여했다.

신한금융은 정부의 ‘범국민 나무심기’ 정책에 발맞춰 경북 안동 산불 피해지에 2028년까지 약 2만 그루의 나무를 식재하는 ‘신한 SOL방울 포레스트’ 조성 사업을 추진하고 있다. 신한금융은 향후 신입사원과 가족 단위 참여 프로그램 등으로 범위를 넓힐 계획이다.

정상혁 신한은행장이 올해 초 친환경차 부품 생산 현장을 찾아 생산적 금융지원 방안을 논의하는 등 올해 신한금융은 그룹 차원에서 ‘친환경 금융’에 본격적으로 나서고 있다.

신한금융 관계자는 “신한금융은 숲을 조성하는 것에서 나아가 직접 가꾸고 돌보는 활동까지 이어가며 산불피해 복원과 지역사회 회복에 힘을 보태고 있다”며 “앞으로도 임직원과 함께 기후위기 대응과 지역 생태계 보전을 위한 다양한 활동을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.