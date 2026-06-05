4년간 글로벌 우수 학생 대상 STEM 교육 지원 항공 분야 리더들과 네트워크 기회 제공

[헤럴드경제=서재근 기자] 대한항공은 글로벌 이공계 인재 육성을 위해 미국 우수교육센터(CEE)를 후원한다고 5일 밝혔다.

대한항공에 따르면, 조원태 한진그룹 회장은 4일(현지시간) 오전 미국 의회에서 토드 영 미 상원의원(CEE 이사회 명예회원), 조앤 디제나로 CEE 회장 등 주요 관계자들을 만나 이 같은 내용을 골자로 한 스폰서십을 체결했다.

미국 비영리단체인 CEE는 학업 분야에서 탁월한 성취를 보인 고등학생들에게 과학·기술·공학·수학(STEM) 분야 교육을 지원하고, 우수한 비즈니스 리더들과 네트워크 할 수 있는 기회를 제공한다.

이번 스폰서십에 따라 대한항공은 올해 6월부터 4년간 CEE 후원사로 활동한다. CEE 주관 연구과학연구소 프로그램에 선발된 다국적 고등학생들에게 대한항공 명의의 장학금을 수여하며, 별도 선발된 고등학생들을 대상으로 보스턴 매사추세츠공대(MIT)에서 항공 기술·연구개발(R&D) 주제의 강연을 하는 등 글로벌 이공계 인재 육성을 지원한다.

대한항공 관계자는 “글로벌 네트워크 캐리어로서 항공을 비롯한 이공계 분야 인재 육성에 이바지할 수 있을 것”이라며 “전 세계 우수한 학생들에게 대한항공을 접할 수 있는 기회를 제공하고 기업의 이익을 지속적으로 사회에 환원할 계획”이라고 말했다.

한편, 대한항공은 최근 아시아나항공과 공동으로 서울 강서구 시립화곡청소년센터에서 항공기 조종사에 관심이 있는 청소년 60여 명을 대상으로 항공 진로 특강 봉사 활동을 시행하는 등 다양한 분야에서 인재 육성 및 지원활동에 적극 나서고 있다.