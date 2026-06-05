[헤럴드경제=손미정 기자] 배우 한효주가 기아 퇴치를 위해 힘을 보탰다.

5일 업계에 따르면 한효주는 최근 국제구호단체 JTS(Join Together Society)에 5000만원을 기부했다. 기부금은 전 세계 어린이들의 기아 퇴치 및 교육 기회 등에 사용된다.

한효주는 지난 5월 서울 중구 명동에서 열린 ‘길벗JTS 거리모금 캠페인’ 행사에도 참여하는 등 금전적 보탬을 넘어 직접 현장에서도 나눔의 취지를 알리는데 앞장서고 있다.

아울러 미혼모 시설 지원을 위해 5000만원을 기부하고, 집중호우로 피해를 입은 수재민들을 위해서도 5000만 원을 전달하는 등 도움이 필요한 이웃들을 위한 나눔을 꾸준히 실천하고 있다.

한편 한효주는 디즈니+의 ‘무빙2’과 MBC 새 드라마 ‘너의 그라운드’의 촬영을 앞두고 있다.

디즈니+ 흥행 시리즈인 ‘무빙2’는 류승룡과 한효주, 조인성, 고윤정 등 본편 주요 주역들이 참여한 가운데 최근 시즌2의 촬영을 시작했다. 설경구와 이희준 등이 새롭게 합류한 새 시즌에서는 일상으로 돌아간 초능력자들이 새로운 위기에 맞서 다시 한번 소중한 이들을 지키기 위해 결전을 그릴 예정이다.